La Diputación de Almería entrega a 49 municipios sus nuevos planes de emergencia para actuar ante catástrofes

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, preside el acto de entrega de los Planes Territoriales de Emergencia Local. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha entregado este jueves a los 49 municipios del área de influencia del Consorcio de Bomberos del Poniente sus nuevos Planes Territoriales de Emergencia Local (PTEL), unos documentos actualizados sin coste para los ayuntamientos que establecen la hoja de ruta que deben seguir ante cualquier emergencia.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha entregado personalmente a los alcaldes los planes en formato digital durante un encuentro celebrado en el Patio de Luces del Palacio Provincial.

Según ha informado la institución provincial en una nota, la redacción y actualización de los documentos, considerada una "medida pionera" en el ámbito autonómico, se ha desarrollado en colaboración con el Consorcio de Bomberos del Poniente y se ha enmarcado en el Centro Provincial de Emergencias de la Diputación de Almería (CEDA).

Esta actuación ha supuesto la primera iniciativa de la 'Estrategia Almería 103'. Una vez actualizados los documentos, los ayuntamientos deberán elevarlos a sus respectivos plenos municipales para su aprobación y trasladarlos posteriormente a la Junta de Andalucía, que deberá proceder a su homologación definitiva.

García Alcaina ha señalado que estos planes son "la principal herramienta" disponible "para garantizar la vida y los bienes de los ciudadanos" y ha destacado que la Diputación los ha redactado y actualizado, en colaboración con el Consorcio del Poniente.

El presidente provincial ha afirmado que disponer de estos documentos le hace sentir "profundamente orgulloso" y ha subrayado que cada plan "no es un papel para guardar en un cajón", sino "la hoja de ruta clara para saber cómo reaccionar en el minuto uno ante una riada, un incendio o cualquier catástrofe".

Asimismo, ha explicado que los planes nacen conectados directamente con el CEDA y ha recordado que desde este centro se gestiona la reconstrucción de los municipios afectados por el incendio registrado semanas atrás, "principalmente en Bédar, Los Gallardos y Lubrín", con el propósito de "recuperar las infraestructuras básicas y restablecer la normalidad cuanto antes".

García Alcaina ha asegurado que la Diputación atenderá "de inmediato" la llamada de cualquier alcalde "garantizará los recursos materiales y personales necesarios para cuidar de la seguridad de cada municipio, sin colores políticos ni distinción de ningún tipo".

Por su parte, el delegado del Gobierno andaluz en Almería, Francisco Góngora, ha indicado que los planes territoriales de emergencia constituyen una "herramienta imprescindible", ya que "permiten conocer los riesgos, organizar los recursos disponibles, definir responsabilidades y establecer mecanismos de coordinación".

"Cuando llegan los momentos difíciles, no hay tiempo para improvisar", ha manifestado el delegado, quien ha señalado que la provincia convive con riesgos como los incendios forestales, los fenómenos meteorológicos extremos, las inundaciones, los episodios de altas temperaturas, las danas y los movimientos sísmicos.

Góngora ha defendido que la prevención constituye "la mejor política de protección civil" y ha añadido que "cada euro invertido en planificación, formación y coordinación evita daños mayores y contribuye a proteger vidas humanas".

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha agradecido a la Diputación el esfuerzo realizado para poner los planes a disposición de los ayuntamientos.

Amat también ha destacado la labor de los Bomberos del Poniente, que prestan servicio a 53 municipios, y ha resaltado que la colaboración entre administraciones y la apuesta por la prevención y la planificación resultan "fundamentales" para avanzar en la protección de las personas y mejorar la seguridad de los municipios.

El presidente en funciones del Consorcio de Bomberos del Poniente, José Crespo, ha considerado que la elaboración de los 49 planes supone "uno de los mayores proyectos de planificación de emergencias desarrollado conjuntamente en la provincia de Almería" y ha destacado el "reto técnico, organizativo y humano" que ha supuesto completarlos en un periodo reducido.

Crespo ha detallado que cada municipio ha recibido un plan completo, editable, individualizado y acompañado de su propia cartografía. Los documentos reúnen datos correspondientes a 2.900 kilómetros cuadrados y casi 99.000 habitantes, así como información sobre 11.949 establecimientos y 2.250 infraestructuras, servicios, elementos vulnerables y capas críticas.

Según ha explicado, esta información permitirá conocer, antes de que se produzca una emergencia, los riesgos existentes, la localización de los elementos vulnerables, los medios que pueden movilizarse y la forma en la que debe organizarse la respuesta.

Los municipios que han recibido sus planes son Abla, Abrucena, Alboloduy, Alcolea, Alhabia, Alhama de Almería, Alicún, Almócita, Alsodux, Balanegra, Bayárcal, Beires, Benahadux, Bentarique, Berja, Canjáyar, Castro de Filabres, Dalías, Enix, Felix, Fiñana, Fondón, Gádor, Gérgal, Huécija, Huércal de Almería, Íllar, Instinción, La Mojonera, Las Tres Villas, Laujar de Andarax, Lucainena de las Torres, Nacimiento y Ohanes.

También han recibido estos documentos Olula de Castro, Padules, Paterna del Río, Pechina, Rágol, Rioja, Santa Cruz de Marchena, Santa Fe de Mondújar, Senés, Tabernas, Terque, Turrillas, Uleila del Campo, Velefique y Viator.

EL CENTRO PROVINCIAL DE EMERGENCIAS

El CEDA tiene su sede en el Palacio Provincial y está formado por todos los servicios, unidades y organismos dependientes de la Diputación, las empresas públicas o concesionarias situadas bajo su ámbito competencial y los recursos humanos y materiales que pueden movilizarse ante situaciones de emergencia.

El centro está coordinado de forma transversal desde el Área de Presidencia de la Diputación, de acuerdo con el protocolo de actuación y las directrices del 112 y del Plan de Emergencias de Andalucía.

Su activación se producirá ante emergencias que afecten a bienes de la Diputación y frente a situaciones de ámbito municipal, supramunicipal, autonómico o nacional que requieran la intervención de medios provinciales.

UNA HOJA DE RUTA ANTE EMERGENCIAS

Los PTEL se enmarcan en el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía (Pteand). Todos los municipios deben disponer de este documento, que establece un marco operativo unificado, obliga a catalogar riesgos específicos como inundaciones, incendios o movimientos sísmicos a partir de datos históricos y estadísticos y fija una estructura de mando clara.

Esta estructura incluye la Dirección del Plan, que corresponde a la Alcaldía; un Comité Asesor; el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal), y el Puesto de Mando Avanzado (PMA).

Los documentos también recogen que la inversión en medidas de reducción de desastres "es fundamental para salvar vidas y asegurar una recuperación económica y social efectiva".