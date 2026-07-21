La Diputación de Almería impulsa un certamen nacional para jóvenes artistas realistas con dos premios de 3.000 euros

El diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia de Almería, Carlos Sánchez, ante el cartel de la segunda convocatoria del Certamen de Jóvenes Artistas Realistas Españoles. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería, el Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) y la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino han abierto la convocatoria del Certamen de Jóvenes Artistas Realistas Españoles 2026, dirigido a creadores de entre 18 y 35 años, que podrán presentar sus obras hasta el 31 de agosto y optar a dos premios de 3.000 euros cada uno.

Además, las obras seleccionadas formarán parte de una exposición temporal colectiva que podrá visitarse en el Murec desde el 6 de noviembre hasta el 17 de enero de 2027.

Según ha informado la institución provincial en una nota, la iniciativa está destinada a artistas que desarrollen su trabajo dentro del realismo y la figuración y tiene como objetivo ofrecer una "oportunidad de proyección a las nuevas generaciones, impulsar la creación contemporánea y contribuir al desarrollo de sus trayectorias profesionales".

El diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia de Almería, Carlos Sánchez, ha destacado que la convocatoria "ofrece una oportunidad real para que nuevos artistas del realismo puedan mostrar su obra en uno de los grandes espacios culturales de la provincia y compartir exposición con otros jóvenes creadores de toda España".

Asimismo, ha subrayado que el certamen "permite tender puentes entre la tradición del realismo español y las nuevas miradas que están surgiendo en nuestro país". En este sentido, ha señalado que la iniciativa busca "respaldar el talento joven" y "darle visibilidad".

Sánchez ha animado a los artistas a participar y ha señalado que "con iniciativas como esta seguimos reforzando el papel del Murec como espacio de referencia para la conservación, la difusión y el futuro del realismo español".

La convocatoria contempla dos premios de adquisición de 3.000 euros cada uno, concedidos por la Diputación de Almería y la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino. Además, se editará un catálogo que reunirá las piezas premiadas y el conjunto de obras seleccionadas para la exposición.

PRESENTACIÓN DE OBRAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Cada participante podrá presentar una única obra, original e inédita, con libertad de temática, soporte y técnica pictórica o escultórica, siempre que se enmarque dentro del realismo y la figuración. En el caso de las pinturas, el tamaño máximo permitido, incluido el marco, será de dos metros de alto por dos metros de ancho.

Las propuestas deberán remitirse exclusivamente de forma telemática a través de la plataforma 'MundoArti'. El plazo permanecerá abierto hasta el 31 de agosto de 2026, a las 23,59 horas, y el proceso de inscripción garantizará el anonimato de los participantes y la transparencia durante la deliberación del jurado.

El jurado estará integrado por representantes de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, responsables de la dirección y la gestión artística del Murec, personal técnico de la Diputación especializado en Bellas Artes/Historia del Arte y profesionales de reconocido prestigio en el ámbito artístico. Para elegir las obras se valorarán especialmente la originalidad, la calidad técnica y la conceptualización de las propuestas.