La Diputación de Almería y la Junta abordan siete áreas en la primera visita de Góngora al Palacio Provincial

El vicepresidente de la Diputación de Almería Ángel Escobar, junto al presidente de la institución provincial, José Antonio García Alcaina, y el delegado de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco Góngora. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y el delegado de la Junta de Andalucía en la provincia, Francisco Góngora, han abordado este jueves la colaboración entre ambas instituciones durante la primera visita institucional de Góngora al Palacio Provincial tras su toma de posesión.

Según ha informado la institución provincial en una nota, ambos responsables han analizado la "excelente y fluida" relación entre las dos administraciones, que se articula en proyectos como el Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), las infraestructuras hídricas, el bienestar social, las emergencias, la conectividad, el turismo y la cultura.

El delegado ha firmado en el libro de honor antes de mantener un encuentro de trabajo al que también ha asistido el vicepresidente de la Diputación de Almería Ángel Escobar.

Durante la reunión, García Alcaina ha deseado al delegado "éxitos en esta nueva etapa", al considerar que "sus aciertos serán los de toda la provincia de Almería". "Desde 2019 la relación con la Junta de Andalucía ha sido inmejorable", ha afirmado antes de confiar en que Góngora siga trabajando "en esa línea de apoyo a toda la provincia".