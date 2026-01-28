La Diputación de Almería mantiene activo su Plan Invernal para hacer frente a las posibles incidencias en la Red Viaria

Imagen de archivo de una máquina quitanieves en una carretera de la provincia de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería mantiene activado su Plan de Vialidad Invernal para garantizar la seguridad y la operatividad de los 1.200 kilómetros de la Red Viaria Provincial ante la adversidad meteorológica que afecta a la provincia, con especial atención a las zonas de mayor altitud y a las comarcas del Almanzora y Los Vélez.

Los servicios de Vías Provinciales y el Parque Móvil de Maquinaria se encuentran en alerta para actuar si se produjera cualquier tipo de incidencia que suponga un riesgo para la circulación, según ha trasaldado la institución provincial en un comunicado.

Actualmente, la situación de la red es de "normalidad técnica", a excepción de dos vías de alta montaña que permanecen cerradas al tráfico por la acumulación de nieve y la presencia de ventisqueros, el acceso a Calar Alto por la AL-4404 y la AL-5405 en el Puerto de Escúllar hasta el límite provincial con Granada.

El diputado provincial de Fomento de Almería, Antonio Jesús Rodríguez, ha resaltado que, hasta las 12,00 horas, "no se han registrado incidencias de alcance en el resto de la red", y ha explicado que, ante la actual situación de adversidad meteorológica, la Diputación "mantiene totalmente operativos sus servicios de Vías Provinciales y el Parque Móvil de Maquinaria".

Rodríguez ha señalado que el objetivo de este despliegue es "cubrir, en la medida de nuestras posibilidades, cualquier incidencia que pueda surgir en la provincia durante los próximos días".

Asimismo, ha subrayado la importancia de la colaboración con los gobiernos locales y ha indicado que "mantenemos un contacto permanente con los alcaldes y los ayuntamientos para permanecer atentos a cualquier eventualidad".

En este sentido, ha querido "transmitir un mensaje de tranquilidad", ya que la Red de Carreteras Provinciales "no presenta incidencias notables motivadas por las lluvias o el viento más allá de los cierres preventivos en zonas de cumbre".

Desde la institución provincial se ha realizado un llamamiento a la responsabilidad ciudadana mientras se mantenga la alerta por el temporal, con recomendaciones como extremar la precaución al volante, evitar desplazamientos que no sean estrictamente necesarios por las zonas afectadas y consultar el estado de las carreteras antes de iniciar cualquier trayecto.