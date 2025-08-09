La Diputación de Almería mejora dos calles del casco urbano de Pechina con una inversión de 250.000 euros

ALMERÍA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial ha dado 'luz verde' a la licitación del proyecto para la renovación integral de las redes de abastecimiento y saneamiento de las calles Bailén y Angustias de Pechina (Almería), así como de su pavimentación, con una inversión de 250.000 euros.

Los trabajos contemplan la sustitución completa de las conducciones de agua potable y saneamiento "para garantizar un suministro más eficiente y seguro", según ha destacado la institución provincial en una nota.

El diputado provincial de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, ha señalado que estas actuaciones van a responder a la "necesidad de modernizar estas infraestructuras tan necesarias para los vecinos de Pechina".

"Desde la Diputación de Almería estamos comprometidos con la mejora de las infraestructuras básicas y la calidad de vida en los municipios de la provincia, reduciendo pérdidas de agua y dotando a Pechina de unas calles más seguras, accesibles y funcionales. Se trata de una obra que responde a una demanda del municipio y que redundará en beneficio directo de los vecinos", ha añadido Rodríguez.

En la calle Bailén se instalará una conducción principal de PVC-O de 200 milímetros y una red de servicio de 90 milímetros, mientras que en la calle Angustias se colocará una conducción de 90 milímetros, además de canalizaciones para saneamiento en PVC de 315 milímetros. También se renovarán los pozos de registro y se instalarán elementos de sectorización e hidrantes contra incendios.

Una vez completada la renovación de las redes, se llevará a cabo la pavimentación integral de ambas vías, que contarán con plataforma única a nivel para mejorar la accesibilidad.

El nuevo diseño incluye una calzada de 3,5 metros con firme asfáltico y acerados en hormigón armado, separados por rigola de hormigón prefabricado. Además, se repondrán los servicios afectados y se colocará señalización horizontal para ordenar el tráfico y las zonas de estacionamiento.

De esta manera, se dotará al municipio de infraestructuras hidráulicas renovadas, "reduciendo las pérdidas de agua en el municipio de Pechina, así como la renovación de las pavimentaciones y la restauración y nivelación de su plataforma".

(EUROPA PRESS)