Minihuertos escolares del CPR Alhfil de Lucainena de las Torres (Almería) con motivo del Día Universal de la Infancia. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

LUCAINENA DE LAS TORRES (ALMERÍA), 27 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Almería ha puesto en marcha una programación con motivo del Día Universal de la Infancia que ha arrancado con la creación de minihuertos escolares en Lucainena de las Torres, Uleila del Campo, Tahal y Benizalón, una iniciativa de la que se beneficiarán alrededor de 120 menores de la comarca de Los Filabres y su entorno.

El proyecto tiene como objetivo acercar al alumnado de Educación Primaria a la naturaleza desde una perspectiva agrícola y práctica. A través de esta experiencia, los menores aprenden sobre cultivo, salud y alimentación saludable "de una forma lúdica" que favorece "la participación activa y el trabajo en equipo", según ha informado la institución provincial en una nota.

La diputada de Igualdad y Familia, Lorena Nieto, ha visitado el Colegio Público Rural (CPR) Alhfil junto al alcalde de Lucainena de las Torres, Juan Herrera, con motivo de la puesta en marcha del primero de estos talleres.

Durante la visita, Nieto ha destacado la importancia de "acercar a los más pequeños de nuestros municipios al entorno rural y a los hábitos de vida saludables desde edades tempranas", así como de garantizar que "los niños del interior tengan acceso a actividades educativas y dinámicas en igualdad de condiciones".

Por su parte, Herrera ha agradecido a la Diputación Provincial la elección del municipio para iniciar esta iniciativa y ha subrayado "la ilusión" con la que los escolares del centro han participado en la creación de su propio huerto.

En el acto también ha participado la presidenta de Almería para Todos, Yaddy González, entidad que ha impulsado el proyecto con el apoyo de la Diputación.

Cada taller cuenta con la participación de un grupo de 30 alumnos. La actividad continuará durante la semana en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Nuestra Señora de Montserrat de Uleila del Campo y en el CPR Los Filabres de Tahal y Benizalón.

La programación, impulsada desde el área de Coordinación de Familia de la Diputación, se enmarca en la celebración del Día Universal de la Infancia, que se conmemora cada 20 de noviembre en recuerdo de la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño, en 1959, y de la Convención sobre los Derechos del Niño, en 1989.