Diputación de Almería refuerza la Protección Civil de la provincia con nuevos vehículos y maquinaria

Imagen del presidente de la diputación de Almería, José Antonio García en la entrega de los vehículos. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha presentado esta mañana los cinco nuevos vehículos que se han incorporado a la flota de la Agrupación de Protección Civil. El presidente, José Antonio García Alcaina, y el diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, han sido los encargados, acompañados de los representantes de este cuerpo de voluntarios, de desvelar los detalles de estos 4x4 y la pick up que ya facilita el desarrollo de las labores de prevención y atención de emergencias en la provincia.

En concreto, los nuevos vehículos de Protección Civil son un 4x4 de altas prestaciones; una pick up 4x4, así como tres SUV's que sustituirán vehículos actualmente en uso. Los cinco vehículos están equipados con rotativos y distintivos acústicos, así como con cabestrantes para actuar en emergencias. Estos vehículos continúan con la apuesta por la eficiencia de la institución y son todos híbridos, tal y como ha señalado la institución en una nota de prensa.

Así, el presidente de Diputación ha destacado la importancia de la incorporación de vehículos de última generación a la flota de Protección Civil de la Diputación. "Hablamos de un todo terreno, una pick up y tres SUV 4x4. Todos ellos híbridos, sostenibles, y completamente equipados con lo necesario para llegar a los terrenos más difíciles. Tres de ellos vienen a sustituir vehículos y dos amplían de forma neta nuestra capacidad de reacción, sumándose al Puesto de Mando Avanzado y a la furgoneta con motobomba".

Del mismo modo, José Antonio García Alcaina ha resaltado la labor del capital humano, afirmando que "los coches, por muy potentes que sean, no son nada sin las manos que los conducen. Detrás de esta flota hay una familia de 88 personas: tres profesionales y 85 voluntarios que son el auténtico corazón de la Agrupación de Protección Civil. No hace falta irse muy lejos para recordar su valor. Hace muy poco, durante el devastador incendio que sufrimos, 17 voluntarios y dos responsables de esta casa se fueron directos a la zona 0", ha explicado al tiempo que ha recordado que en 2025 se llevaron a cabo 379 actuaciones.

El presidente de Diputación ha anunciado la activación del Plan de Adquisición de Remolques de Emergencia que pretende reforzar la operatividad del Centro de Emergencias de Almería (CEDA). Se trata de una iniciativa que va a dotar a las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de medios materiales necesarios para una respuesta eficaz ante emergencias.

Este Plan está dirigido a municipios de la provincia de Almería que cuenten con una Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil (un total de 29) y cuenta con un presupuesto total de 464.000 euro con cargo al presupuesto de 2026.

Los municipios que realicen su solicitud en tiempo y forma y que cumplan con los requisitos podrán elegir una de las siguientes tres opciones de remolque: En el Lote uno, un Remolque Inundaciones por valor de 14.500 euros; en el Lote dos un Remolque de Extinción por valor de 12.000 euros y en el Lote tres un Remolque de Grupo Electrógeno por valor de 16.000 euros.

José Antonio García Alcaina ha destacado que este Plan complementa también los vehículos presentados: "Queremos que cada rincón de la provincia tenga recursos. Por eso, dentro de la Estrategia Almería 103 --que cuenta con una inversión global de 17 millones de euros-- hoy activamos el Plan de Adquisición de Remolques de Emergencia".

El presidente ha detallado que "queremos una respuesta eficaz e inmediata en el minuto uno de cualquier emergencia" y ha recordado que los ayuntamientos tienen un plazo de un mes para presentar la solicitud. "En resumen, hoy presentamos dos líneas de trabajo que dotan de más recursos para mejorar la seguridad y protección a los almerienses".

En esta misma línea de apoyo a los ayuntamientos, García Alcaina ha adelantado un importante compromiso de la Institución Provincial en materia de planificación: "Se han redactado ya todos los planes locales de emergencia de la zona de influencia de la demarcación del Consorcio de Bomberos del Poniente. Pero vamos a ir más allá, porque desde la Diputación Provincial de Almería vamos a redactar los planes locales de emergencia de todos los municipios de la provincia para garantizar que cuenten con esta figura y puedan responder a una emergencia de la mejor manera posible".

A modo de conclusión, el presidente ha puesto en valor este triplete de medidas: "Por lo tanto, hoy aportamos cinco nuevos vehículos para el grupo de Protección Civil de la Diputación, activamos un plan de asistencia económica del que van a ser beneficiarias las 29 agrupaciones de la provincia y ponemos encima de la mesa la redacción de todos los planes locales de emergencia de los municipios de Almería".

Finalmente, ha enmarcado que los consistorios tienen un plazo de un mes para presentar la solicitud de los remolques. "En resumen, hoy presentamos líneas de trabajo que dotan de más recursos para mejorar la seguridad y protección a los almerienses".