La Diputación de Almería renovará 3,6 kilómetros de redes de agua en 21 calles y plazas de Rioja por casi 500.000 euros

Archivo - Imagen de archivo del presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, junto a la alcaldesa de Rioja, Olga María González, durante una reunión de trabajo. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha aprobado la licitación de un proyecto de mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento de agua en 21 calles y plazas del municipio de Rioja, con un presupuesto de 494.800 euros.

La actuación, que se enmarca en los Planes Provinciales de Obras y Servicios, contempla la renovación de 3.635 metros de conducciones mediante cinco intervenciones, según ha informado la institución en una nota.

El diputado provincial de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, ha explicado que el proyecto responde a los problemas de las infraestructuras hidráulicas del municipio, donde existían "graves pérdidas del recurso hídrico y numerosos tramos de tuberías que discurrían de forma provisional y superficial por aceras y calzadas".

"Esta situación provocaba continuas roturas y mermaba la calidad del suministro", ha señalado Rodríguez, quien ha precisado que las obras permitirán soterrar las tuberías generales, renovar las acometidas domiciliarias y reponer los pavimentos afectados.

Por su parte, la alcaldesa de Rioja, Olga María González, ha destacado que las obras permitirán garantizar el suministro hídrico mediante la renovación de las conducciones.

OBRAS EN CINCO ZONAS DE RIOJA

La primera intervención se desarrollará en el entorno de la Agrupación Escolar y el Depósito Municipal y afectará a las calles Pablo Picasso, Pablo Neruda, Pau Casals y Sandino, así como a la plaza de Andalucía y la conexión con el depósito.

Los trabajos contemplan la renovación completa de la red de agua potable y las acometidas domiciliarias, además de la construcción de un nuevo colector de saneamiento de 161 metros en la calle Sandino. También se ejecutarán siete pozos de registro para conectar viviendas aisladas a la red general en la plaza de Andalucía y se repondrán los pavimentos.

La segunda actuación se centrará en el barrio Pintores, donde las obras afectarán las calles Lope de Vega, Miguel de Cervantes, Murillo, Velázquez y Goya, la plaza de la Iglesia y un tramo de la travesía Federico García Lorca (N-340a).

Allí se sustituirán y soterrarán las redes existentes, se renovarán las acometidas domiciliarias y se instalarán válvulas de corte para optimizar la sectorización del suministro. Los trabajos se completarán con la reposición del firme.

La tercera actuación se llevará a cabo en el barrio de El Marraque y afectará a las calles León Felipe, Juan Ramón Jiménez y Alborán, además del ramal de conexión con el depósito de El Marraque.

El proyecto prevé la renovación de la red general y, en el caso de la calle Alborán, la instalación de una conducción especialmente resistente a la fisuración y con tratamiento antimicrobiano antiincrustaciones. Asimismo, se sustituirán las acometidas y se repondrán las calzadas.

La cuarta intervención abarcará el entorno de la calle Félix Rodríguez de la Fuente y la N-340a, con actuaciones en los dos tramos de Félix Rodríguez de la Fuente y en las calles Toril y María Zambrano.

Los trabajos permitirán eliminar los tendidos exteriores situados sobre las aceras e instalar una red soterrada de PVC-O de 90 milímetros. También se ejecutarán enlaces con la red general existente, se renovarán las acometidas domiciliarias y se restituirán los pavimentos asfálticos, las losetas y el hormigón.

La quinta actuación se desarrollará en el barrio de La Plaza y comprenderá las calles Clara Campoamor, Baños Alhamilla, República y Rambla Campana.

La intervención permitirá modernizar la red de distribución con nuevas canalizaciones y una conducción principal en Rambla Campana, además de renovar las tomas individuales, instalar llaves de paso de compuerta y reponer los firmes afectados.