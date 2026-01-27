La Diputación de Almería renovará las redes de saneamiento y abastecimiento de varias calles de Líjar con 330.000 euros

Archivo - El diputado provincial de Fomento de Almería, Antonio Jesús Rodríguez, durante una visita a Líjar. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha aprobado en Junta de Gobierno la licitación del proyecto de reforma integral de las redes de saneamiento y abastecimiento del municipio de Líjar, una actuación que cuenta con un presupuesto de 330.200 euros y que permitirá modernizar infraestructuras básicas en el casco urbano del municipio.

Las obras se desarrollarán en las calles San Antonio Sirvent, Moreras y San Blas, donde se procederá a la demolición del pavimento existente, la renovación completa de las redes de saneamiento y abastecimiento y la posterior reposición del pavimento con adoquín, "manteniendo la plataforma única y favoreciendo los itinerarios peatonales accesibles", según ha trasladado la institución provincial en una nota. El plazo de ejecución es de seis meses.

La actuación, incluida en los Planes Provinciales 2024-2027, tiene como objetivo renovar unas redes para mejorar la eficiencia del servicio, la calidad del agua y las condiciones de saneamiento, al tiempo que se reurbanizan varias calles del municipio "para dar más accesibilidad y mejorar el entorno urbano".

El diputado provincial de Fomento de Almería, Antonio Jesús Rodríguez, ha destacado que "con esta actuación damos respuesta a una necesidad real del municipio de Líjar, garantizando servicios básicos esenciales como el agua y el saneamiento en condiciones óptimas, con infraestructuras modernas y eficientes".

Rodríguez ha subrayado además que "desde la Diputación trabajamos para garantizar servicios básicos de calidad en todos los municipios de la provincia" y ha señalado que "estas inversiones reflejan nuestro compromiso con la igualdad territorial y con el mantenimiento de los pueblos del interior, mejorando su habitabilidad y contribuyendo a fijar población".

En este sentido, ha manifestado que esta actuación "es un claro ejemplo de lo que representan los Planes Provinciales: una herramienta esencial para que los ayuntamientos puedan afrontar inversiones que, por sí solos, serían muy difíciles de ejecutar".

Por su parte, la alcaldesa de Líjar, María Jesús Díaz, ha agradecido el respaldo de la institución provincial y ha expresado que se trata de "una obra muy esperada por los vecinos, que va a solucionar problemas históricos en las redes de agua y saneamiento y va a mejorar notablemente la imagen y la funcionalidad de varias de las calles principales del municipio".

"Para un municipio pequeño como Líjar, el apoyo de la Diputación es fundamental para poder acometer actuaciones de esta envergadura, que repercuten directamente en el bienestar de los vecinos y en el futuro del pueblo", ha añadido Díaz.

EL PROYECTO

El proyecto contempla una renovación integral de las redes de saneamiento y abastecimiento para resolver deficiencias estructurales, eliminar pérdidas de agua y mejorar la fiabilidad del servicio.

En concreto, se sustituirán conducciones antiguas por nuevas tuberías de PVC de alta resistencia, se renovarán las acometidas domiciliarias que faciliten el mantenimiento futuro de la red.

En la calle San Antonio Sirvent, una de las principales arterias del municipio, la actuación permitirá eliminar una red provisional aérea de abastecimiento que se encontraba en uso "debido al mal estado de las conducciones subterráneas".

Con la obra se recuperará una red subterránea moderna, "más eficiente y segura, al tiempo que se mejorará la estética y la funcionalidad de esta calle". Las obras en las calles Moreras y San Blas se centran igualmente en la sustitución de redes deterioradas, la mejora del saneamiento y la reposición del pavimento con adoquín municipal.