Acto institucional de la Diputación de Almería con motivo del 25N en el Teatro Apolo. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha reunido este miércoles a 200 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en el Teatro Apolo de la capital para participar en una jornada formativa y de debate sobre la violencia vicaria con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en la que se ha proyectado el cortometraje 'Harta' y se ha celebrado un coloquio con su guionista, Núria Dunjó López.

Según ha informado la institución provincial en una nota, en el encuentro han participado alumnos de los institutos de Educación Secundaria (IES) Cruz de Caravaca, Celia Viñas y Alhadra, así como representantes de entidades locales de la provincia y de las asociaciones que integran el Consejo Provincial de Mujeres.

La jornada, centrada en la prevención y la concienciación en el ámbito educativo, ha permitido al alumnado abordar distintas cuestiones sobre esta forma de violencia, eje de la campaña consensuada por las ocho diputaciones andaluzas para la conmemoración del 25N.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha manifestado que el 25 de noviembre "es una fecha que convoca a toda la sociedad con la responsabilidad compartida de no dar un solo paso atrás frente a la violencia hacia las mujeres". Asimismo, ha defendido la necesidad de abrir espacios de diálogo ante la gravedad de esta problemática.

"La prevención debe comenzar en las edades más tempranas y en los entornos cotidianos", ha señalado el presidente, quien ha incidido en la importancia de ofrecer pautas para identificar a tiempo conductas de control y promover relaciones "basadas en el respeto mutuo y la igualdad".

En este sentido, ha destacado que, con este tipo de actividades culturales, el objetivo es "dotar a la juventud de criterios para reconocer situaciones de riesgo y romper el silencio".

El presidente provincial ha recordado a los vecinos, especialmente a los de los municipios de menor población, la existencia de recursos públicos de orientación jurídica, social y psicológica, así como de vías de atención confidenciales y continuadas a través del teléfono gratuito 900 713 535 y del canal de 'WhatsApp' 681 000 016.

García Alcaina ha incidido en la necesidad de "mantener el compromiso social frente a esta problemática" y ha recordado que, según los datos oficiales, 1.388 mujeres han sido asesinadas en España desde 2003 y en Andalucía hay más de 27.000 casos activos en seguimiento.

MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA VICARIA

Por su parte, la diputada provincial de Igualdad y Familia, Lorena Nieto, ha leído el manifiesto elaborado conjuntamente por las ocho diputaciones andaluzas, centrado en "una forma de violencia sobre las mujeres que durante demasiado tiempo ha sido invisible: la violencia vicaria".

El documento recoge la definición formulada en 2012 por la psicóloga clínica Sonia Vaccaro: "La violencia vicaria es una forma de violencia contra las mujeres que, en un contexto de violencia de género y asimetría de poder, el agresor ejerce de modo preferente a través de las hijas e hijos".

El manifiesto recoge el compromiso de las instituciones provinciales de visibilizar y prevenir esta forma de violencia, así como de trasladar a la sociedad que responde a una lógica intencional de daño, poder y control sobre las mujeres y de reconocer a las hijas e hijos como víctimas directas de la violencia ejercida contra ellas.

Asimismo, las diputaciones se han comprometido a hacer llegar este mensaje a todas las provincias andaluzas, con especial atención a los municipios rurales, donde existen mayores obstáculos para acceder a la información y a los recursos sobre violencia de género.

UN CORTOMETRAJE PARA LA REFLEXIÓN

El cortometraje 'Harta', dirigido por Julia de Paz Solvas en 2021, relata la historia de Carmela, una niña de 12 años que, el día de su cumpleaños, se ve obligada a encontrarse con su padre en un centro de encuentro familiar a raíz de la sentencia que recae sobre él por la violencia de género ejercida contra su madre.

La cinta, de 24 minutos de duración, está protagonizada por Anna Caponnetto, Julián Villagrán y Carmela Poch. El cortometraje ha recibido premios en festivales nacionales e internacionales y ha sido seleccionado en certámenes como Clermont-Ferrand, Málaga o Brussels Short Film, entre muchos otros.