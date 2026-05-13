La Diputación de Almería y San Telmo ofrecen dos jornadas gratuitas para pymes el 21 y 27 de mayo en Níjar y Vera

Imagen de archivo de una jornada formativa de San Telmo Business School. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería y San Telmo Business School han organizado dos jornadas gratuitas de puertas abiertas para autónomos, pymes y micropymes, que se celebrarán el 21 de mayo en la Finca Maltés de San José, en Níjar, y el 27 de mayo en Vera, como avance del Seminario Intensivo Pymes y Micropymes de Almería (Sipal), previsto para los meses de junio y octubre.

Las citas, denominadas 'open day', permitirán conocer la propuesta que se desarrollará más adelante dentro del seminario Sipal. Para participar en estas jornadas, solo será necesario formalizar la inscripción para confirmar la asistencia y recibir la documentación necesaria.

El programa formativo está dirigido a autónomos y directivos de pequeñas empresas, con el objetivo de que "adquieran herramientas prácticas para mejorar su competitividad y sostenibilidad en un mercado cada vez más complejo", según ha trasladado la institución provincial en una nota.

Durante esta sesión inicial, los asistentes podrán conocer el Método del Caso, una metodología práctica basada en el debate de situaciones reales de empresas que permite desarrollar la capacidad de toma de decisiones estratégicas. La jornada contará con la dirección de Pablo Pérez de Ayala Blázquez, director ejecutivo de Sipal, y Rafael Alarcón, director asociado.

El diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, ha explicado que los empresarios que participen en este seminario tendrán la oportunidad de conocer herramientas para contar con una visión global de las tendencias económicas y demográficas que afectan a la provincia.

Asimismo, ha recordado que "entre los objetivos de San Telmo se encuentran los de desarrollar una capacidad estratégica sólida que permita a los directivos afrontar el proceso de toma de decisiones con las mayores garantías".

PROGRAMA E INSCRIPCIÓN

El programa previsto para las jornadas de Níjar y Vera comenzará a las 17,45 horas con la recepción de participantes. A las 18,00 horas tendrá lugar la presentación oficial del seminario Sipal y sus ejes estratégicos, mientras que a las 18,15 horas se desarrollará una dinámica de trabajo en equipo.

La sesión magistral del Método del Caso se celebrará a las 18,35 horas y, a partir de las 20,00 horas, habrá un cóctel y un espacio de 'networking' para que empresarios y expertos puedan intercambiar impresiones y generar sinergias.

La asistencia a estos 'open day' se plantea como una vía para conocer cómo el programa Sipal puede ayudar a las pymes locales a afrontar retos actuales como la digitalización, la sucesión en la empresa familiar o la optimización financiera.

La participación es gratuita, si bien el aforo es limitado, por lo que es imprescindible realizar una reserva previa a través del portal oficial de la escuela, 'www.santelmo.org', para confirmar la asistencia y recibir la documentación técnica necesaria para la sesión. El enlace de inscripción para la primera cita, la de Níjar, está disponible en la web de San Telmo Business School.