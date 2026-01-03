La Diputación de Almería tramita los proyectos para reparar los daños de la dana en Albox, Tíjola, Sierro y Alcóntar

Archivo - Estado de uno de los puntos afectados por la dana de octubre de 2024 en el municipio de Sierro (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería se encuentra en plena tramitación de los proyectos necesarios para reparar los daños causados por la dana de octubre de 2024 en los municipios de Albox, Tíjola, Sierro y Alcóntar, que se beneficiarán de una inversión superior a 950.000 euros.

En concreto, Sierro y Alcóntar van a beneficiarse de más de 600.000 euros de inversión "para devolver la normalidad las infraestructuras municipales que sufrieron las consecuencias de las fuertes lluvias".

Así lo ha precisado en un comunicado el diputado provincial de Agua, Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos, José Juan Martínez, quien ha explicado "la importancia de unas obras que van a ser realidad gracias al compromiso de la Diputación".

El Plan de Ayudas para las obras de Reparación por la dana dio comienzo con la obra del Colector de Aguas Residuales de Macael y Olula del Río con la depuradora de Fines.

Este Plan beneficia a un total de 17 municipios y a infraestructuras provinciales con una inversión 10,1 millones de euros cofinanciado por Diputación y el Gobierno de España.

Las ayudas de la Diputación cubren la aportación que deben realizar los municipios para afrontar las obras, de modo que asumen el cien por ciento del coste que el decreto del Gobierno establecía para los ayuntamientos.

El diputado ha recordado que la institución provincial "tuvo que acudir al rescate de los municipios porque el Decreto establecía que aportaran la mitad del valor de las obras y se comprometió a cubrir todos los gastos".

"Sin esta medida los ayuntamientos hubieran estado abocados a la quiebra, por eso lo denominamos como Decreto-Trampa y hoy estas obras son ya una realidad", ha añadido.

En el caso de Alcóntar, se han licitado proyectos por valor de 400.000 euros "que van a permitir restablecer la normalidad" en caminos, en infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, en una pista forestal y en un camino de servicio.

Por otro lado, en el municipio Sierro se van a ejecutar actuaciones por valor de más de 200.000 euros a través de dos proyectos de reparación en infraestructuras viarias y de alumbrado público.

Mientras que en Albox se van a ejecutar inversiones valoradas en 230.000 euro para la reparación de los daños a través de tres proyectos para la recuperación de Alumbrado Público, Caminos Rurales y redes de abastecimiento y saneamiento.

Tíjola va a recibir más de 130.000 euros que se van a invertir en la reparación de los daños que se produjeron en diferentes puntos de la red de abastecimiento y en la infraestructura viaria a través de nuevas pavimentaciones.