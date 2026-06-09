La Diputación de Almería y la UAL ponen en marcha la Cátedra 'Sabores Almería' para potenciar la I+D+i agroalimentaria

Archivo - Representantes de la Diputación de Almería y de la UAL durante la reunión para poner en marcha la Cátedra 'Sabores Almería'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería y la Universidad de Almería (UAL) han alcanzado un acuerdo para poner en marcha la Cátedra 'Sabores Almería', una iniciativa que se desarrollará en el Campus de La Cañada y que permitirá impulsar la I+D+i en las empresas de la marca gourmet de la provincia mediante acciones de formación, investigación, transferencia y divulgación.

El acuerdo comenzará el próximo curso con el principal objetivo de fomentar el conocimiento científico en el ámbito agroalimentario y gastronómico de la provincia, así como de continuar con la internacionalización de las empresas que forman parte de la marca gourmet.

El convenio suscrito cuenta con una vigencia mínima de cuatro años y contempla una aportación de 120.000 euros por parte de la institución provincial. La Cátedra contará además con un Consejo Asesor formado por miembros de las dos instituciones, según ha trasladado la Diputación en una nota.

Las acciones se desarrollarán en las instalaciones de la UAL y, al inicio de cada curso, se elaborará un Plan Anual de Actividades para unir el conocimiento científico y tecnológico de la Universidad con el tejido empresarial agroalimentario de la provincia.

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, ha puesto de relieve la importancia "histórica y estratégica" de esta alianza y ha recordado que la puesta en marcha de la Cátedra supone la gran novedad de este año para la marca.

"Afianzamos la unión entre la Universidad y la Diputación de Almería en defensa del talento y la transferencia de conocimiento a la sociedad", ha afirmado García Alcaina, quien ha asegurado que "no hay mejor lugar en el mundo que Almería para fomentar estudios e investigaciones que tengan que ver con la agroalimentación y todo aquello que nos distingue como la huerta de Europa".

El presidente provincial ha señalado que, al mismo tiempo, se va a "potenciar la I+D agroalimentaria y gastronómica" y a realizar programas de capacitación especializada en el sector, además de fomentar la internacionalización de las empresas que forman parte de 'Sabores Almería', con la idea de que esa innovación pueda aplicarse a sus productos para atraer a nuevos mercados.

IMPULSO A PRODUCTORES Y PRODUCTOS LOCALES

Por su parte, el rector de la UAL, José Joaquín Céspedes, ha subrayado el valor de las cátedras como instrumentos para reforzar la colaboración entre el ámbito académico y los agentes socioeconómicos en materia de investigación, transferencia de conocimiento y generación de I+D+i en ámbitos especializados.

Céspedes ha destacado que la alianza de la Universidad, "con todo su potencial investigador", y de la Diputación Provincial, como institución impulsora de la marca gourmet de Almería, "augura grandes resultados" en beneficio de las empresas agroalimentarias de la provincia.

"Nos motiva especialmente poder contribuir de manera directa, a través de esta Cátedra, al impulso de los productores y los productos locales, aportando conocimiento para la mejora de todos sus procesos y para elevar su posición en los mercados internacionales", ha indicado el rector.

Asimismo, ha considerado que se trata de "un reto muy estimulante" y de "una de las mejores vías posibles para contribuir, desde la Universidad, al desarrollo de nuestra provincia, especialmente de las zonas del interior".

La Cátedra 'Sabores Almería' tiende un "puente institucional" entre el mundo académico y la empresa, los productores agrícolas y la gastronomía "para potenciar el tejido productivo de la provincia".

Dentro de ella se diseñarán programas académicos dirigidos a estudiantes universitarios, profesionales del sector y la ciudadanía en general, con atención a la transferencia del conocimiento a la sociedad en el campo agroalimentario, en el que "la provincia de Almería se encuentra a la vanguardia mundial".

Por otro lado, se facilitará que los proyectos de innovación y los avances que surjan en el seno de la Cátedra y la UAL lleguen de forma directa a las empresas de la marca. También se trabajará en otros ámbitos, como el cultural o el de la sostenibilidad, a través de la programación de actividades que divulguen los valores de tradición, artesanía y excelencia de 'Sabores Almería' y contribuyan a "fomentar la sostenibilidad económica, social y ambiental del medio rural en la provincia".