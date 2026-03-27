Diputación y Cámara de Almería inician con la ponencia de Sheila Hernández el programa 'Del talento al negocio rentable'

Sheila Hernández durante la primera sesión del programa 'Del talento al negocio rentable', celebrada en la Cámara de Comercio de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La periodista e 'influencer' almeriense Sheila Hernández ha protagonizado este viernes la primera sesión del programa 'Del talento al negocio rentable', una iniciativa impulsada por la Diputación Provincial y la Cámara de Almería para la capacitación y profesionalización de las empresas de la marca provincial 'Talento Almeriense'.

En esta primera jornada, celebrada en la sede de la Cámara de Comercio, la fundadora de 'Es decir diario' ha repasado su trayectoria personal y cómo convirtió su pasión por el periodismo y la comunicación en su empresa.

El programa contará con ocho sesiones, dos presenciales y seis 'online', con expertos que compartirán sus experiencias sobre profesionalización y modelos de negocio, según ha informado la institución provincial en una nota.

El diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia de Almería, Carlos Sánchez, ha manifestado que muchos de los emprendedores de 'Talento Almeriense' trabajan desde su propia casa, donde tienen el taller y la oficina.

En este sentido, ha señalado que "habíamos pensado que era interesante continuar con el ciclo formativo que ya habíamos iniciado con 'Sabores Almería' y aplicarlo a este sector para que profesionales que ya han pasado por ese proceso den las claves de sus vivencias profesionales a quienes están arrancando sus negocios o quieren evolucionar".

Por su parte, la directora general de la Cámara de Almería, María Dolores Garcés, ha explicado que con esta acción comparten cómo muchas ideas de negocio "surgen de una afición que da lugar a un negocio" y que "en ese camino de capacitación junto a Diputación, acompañaremos a estas pequeñas empresas y autónomos en su proceso de profesionalización".

Sheila Hernández ha explicado que el objetivo de esta sesión es analizar "cómo pasar del 'hobby' o la pasión que todos sentimos cuando emprendemos y nos aventuramos en mundos desconocidos" para crear un proyecto.

"Vamos a analizar esa transición, cuáles son las cosas malas y buenas y, sobre todo, arrojar un poco de luz, algo que a veces es muy necesario, para entender que con constancia esos sueños pueden hacerse realidad. También a veces no se cumplen, pero siempre hay que proyectar una meta y persistir hasta lograrlo", ha expresado.

A lo largo de las ocho sesiones programadas, los participantes van a tener la oportunidad de descubrir y reflexionar sobre aspectos fundamentales en el día a día de las empresas, como el diseño de la rentabilidad, la fijación de precios, las estrategias de marketing, los canales de venta, la gestión financiera, la transformación y adaptación digital con la inteligencia artificial (IA) o los diferentes modelos de crecimiento sostenible.