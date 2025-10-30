La Diputación crea el Club Sabores Almería para ofrecer ventajas exclusivas a sus clientes

El diputado provincial de Promoción Agroalimentaria de la Diputación de Almería, Carlos Sánchez. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha puesto en marcha el Club Sabores Almería, una nueva iniciativa dirigida a premiar la fidelidad de los consumidores e impulsar la experiencia de compra de los productos agroalimentarios que conforman la marca gourmet de la provincia.

El nuevo Club Sabores Almería ofrece a sus miembros ventajas exclusivas, entre las que destacan un regalo de bienvenida, el diez por ciento de descuento en compras, prioridad de reserva en eventos, descuento adicional en el producto de la semana y un regalo directo por compras superiores a 50 euros, según ha indicado la Diputación en una nota.

Para formar parte de este club, solo es necesario realizar una compra superior a 30 euros en la tienda física y se recibirá la tarjeta para comenzar a disfrutar de las ventajas.

El diputado provincial de Promoción Agroalimentaria, Carlos Sánchez, ha destacado el lanzamiento de este Club Sabores Almería, "una iniciativa pensada para seguir acercando la excelencia de nuestros productos a la ciudadanía de una forma sencilla, directa y con ventajas exclusivas".

Sánchez ha explicado que "inscribirse es muy fácil: basta con realizar una compra en nuestra tienda del Paseo de Almería para obtener la tarjeta que acredita como socio del Club. A partir de ese momento, los miembros disfrutan de un descuento fijo en todas sus compras, así como de información previa y acceso preferente a los eventos que organizamos en diferentes puntos de la provincia".

Del mismo modo, ha detallado que "los socios también contarán con un descuento adicional en el producto de la semana y podrán beneficiarse de promociones especiales, regalos y otras ventajas que iremos impulsando a lo largo del año. Todo ello de forma gratuita, simplemente por formar parte de una comunidad que valora y disfruta la mejor despensa del mundo: la de Almería".

"El Club Sabores Almería nace para acercar aún más nuestros productos a quienes disfrutan de ellos; una comunidad que nos permite seguir creciendo, compartir experiencias únicas y fomentar la calidad de la mejor despensa del mundo como es la de la provincia de Almería", ha añadido el diputado de Promoción Agroalimentaria.

La creación del Club Sabores Almería supone un nuevo hito para la marca gourmet de la provincia. Tras la apertura del primer Espacio Gourmet en el Paseo de Almería y el estreno de su tienda online, la familia de 'Sabores Almería' pretende reforzar el vínculo entre productores y consumidores, premiando la fidelidad de sus clientes y acercando experiencias personalizadas y únicas.

Desde la apertura de la tienda física en el Paseo de Almería, 34, este espacio de Sabores Almería, se ha convertido en un referente y en un espacio social, donde se comparten presentaciones, degustaciones o 'showcooking', entre otros eventos.

De igual forma, la marca gourmet con este espacio facilita la compra de los productos almerienses a través de diferentes modalidades. El cliente puede comprar en la tienda online y recogerlo en la tienda física, además de comprar en la tienda y que se envíen los productos al domicilio.

Además, la marca gourmet también ofrece la posibilidad de adquirir sus productos a través de su tienda online www.saboresalmeria.store . Así se ofrecen envíos internacionales o encargos para recoger en tienda permiten llegar tanto al cliente local como a los clientes que estén fuera de la provincia de Almería.

La marca cuenta con más de 150 empresas certificadas entre productores, hostelería y comercio, y más de 1.500 referencias agroalimentarias de diferentes tipos de productos como aceites de oliva, carnes, cervezas artesanas, conservas y confituras, encurtidos, frutas y hortalizas, jamón y embutidos, mantecados, mieles, panadería y bollería, pescado y marisco, quesos y lácteos, salazones, vinos y bebidas, frutos secos, y helados y postres.