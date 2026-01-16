El doctor Francisco Ortega Viñolo recibe el Escudo de Oro de la Diputación de Almería

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, impone el Escudo de Oro de la institución al doctor Francisco Ortega Viñolo. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El médico Francisco Ortega Viñolo ha recibido el Escudo de Oro de la Provincia de Almería que entraga la Diputación Provincial como homenaje a una "prolífica y longeva trayectoria profesional" en la que ha trabajado "por mejorar la salud y el bienestar de todos los almerienses".

Así lo ha trasladado la institución provincial tras el acto celebrado en el Patio de Luces del Palacio Provincial en el que se ha vivido "un emotivo acto en el que familiares y amigos han arropado al homenajeado".

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha impuesto el Escudo de Oro de la Provincia, una de las principales distinciones que otorga la institución, a Ortega Viñolo, a quien ha definido como "un ejemplo a seguir por las nuevas generaciones, por quien quiera dedicarse a la medicina y, en definitiva, para quien quiera ser buena persona".

Por su parte, Ortega Viñolo ha recibido la distinción "con emoción, con hondo sentimiento y responsabilidad, plenamente consciente del valor institucional, histórico y moral que representa". "Les puedo asegurar que procuraré siempre honrarla con mis actos y mi memoria. Este día quedará grabado con letras imborrables en el libro de mi vida", ha manifestado.

El médico ha considerado que el recibimiento del escudo no responde a "un mérito exclusivamente personal" sino que "muy al contrario, lo recibo como un reconocimiento compartido".

"Lo comparto con los miles de enfermos a los que he atendido durante mi vida profesional porque en cada uno de ellos he puesto, no solo mis conocimientos médicos, sino también mi entrega, cercanía y, sobre todo, mi consuelo, ellos han sido siempre la razón de mi vocación médica. Quiero compartir este honor con todos los médicos almerienses cuya labor diaria, silenciosa y sacrificada, sostienen con dignidad nuestro sistema sanitario público y privado", ha dicho.

En su discurso, Ortega Viñolo ha repasado los capítulos más memorables de su carrera como su paso por Lucainena de las Torres o su labor al frente del Colegio Oficial de Médicos de Almería durante más de 20 años en los que, entre otros logros, fortaleció el nexo con la universidad, lo que años más tarde se tradujo en la creación del Grado de Medicina de la UAL o en la construcción de una sede colegial. También tuvo cariñosas palabras para su familia y amigos que le acompañan siempre.

Por su parte, García Alcaina ha destacado el "trascendental" papel de los médicos rurales y se ha referido a Ortega Viñolo como "el médico de Lucainena" puesto que "aunque hayan pasado más de 65 años de aquel encuentro, así se refieren a él todavía los lucainenses".

"Allí demostró el pleno sentido de una profesión que consiste en darse a los demás. Con el mérito de hacerlo en una época sin medios, cuando estos se suplían con corazón, esfuerzo y mucho amor. Con su sacrificio, pasión y amabilidad se ganó el cariño eterno de sus pacientes", ha añadido.

Asimismo, García Alcaina ha resaltado el papel institucional que el doctor ha desempeñado al frente del Colegio Oficial de Médicos de Almería durante 25 años al afirmar que "Francisco no solo curó a pacientes, sino que mejoró la salud de su profesión. Defendiendo y reivindicando más y mejores medios para los sanitarios porque estos se traducían en una atención más eficaz. Su mandato siempre se caracterizó por ser capaz de generar consenso, trabajo en equipo y contagiar una energía que se volvía inspiradora para quien estuviese a su lado".

Por último, el presidente ha incidido en que "Ortega Viñolo ejemplifica a la perfección los valores de los almerienses brillantes que han construido con sus propias manos la próspera Almería que hoy disfrutamos".

En el acto han intervenido amigos, compañeros de profesión y familiares de Ortega Viñolo, quienes han compartido con el público la faceta personal y profesional del protagonista de la jornada.

Así, la nieta de Ortega Viñolo, Isabel Izquierdo, ha expresado que "este escudo simboliza mucho más que un reconocimiento institucional. Representa una vida entera dedicada al bien común, a la ética, al esfuerzo silencioso y al amor por esta tierra almeriense. Representa también la huella que deja que un hombre bueno, generoso y comprometido con su gente".

"Mi abuelo siempre dice que los logros personales no tienen sentido si no se comparten y creo que eso define perfectamente su forma de entender la vida, dar antes que recibir, servir antes que destacar. Por eso el Escudo de Oro no solo honra a él sino a todos los que de alguna manera u otra hemos sido tocados por su ejemplo", ha añadido.

Además han hablado el director del Aula de la Dieta Mediterránea y Vida Saludable, Alejandro Bonetti; el vicepresidente de la Real Academia Nacional de Medicina, Antonio Campos; el Académico Secretario de la Real Academia de Cirugía y Medicina de Andalucía Oriental, Manuel García Morillas.

Francisco Ortega Viñolo nació en Albuñol (Granada) en 1933, pero pronto se vinculó a Almería, donde estudió Bachillerato para volver a Granada y tras licenciarse en Medicina aprobó la oposición al Cuerpo de Médicos Titulares estableciéndose en Lucainena de las Torres, donde ejerció la medicina rural entre 1960 y 1971.

Después obtuvo plaza de Médico Titular y de la Seguridad Social en el distrito primero de Almería hasta que se jubiló en 1998. También ejerció la medicina libre como internista. Fue presidente del Colegio Oficial de Médicos de Almería desde 1985 y hasta 2009.