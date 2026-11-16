Elio Toffana presenta 'El ladrón de la noche' en el Festival de Cine de Almería: "Si no existe reflexión no hay arte"

El director G. Hernández y los protagonistas Elio Toffana y Ana Peinado, durante la presentación de ‘El ladrón de la noche’ en el XXV Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). - EUROPA PRESS

ALMERÍA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El rapero y actor Elio Toffana ha defendido este lunes en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) que "si no existe una reflexión no hay arte" durante la presentación de 'El ladrón de la noche', un documental que parte de la demencia vascular de su abuela Tina para abordar la memoria, el legado familiar y los cuidados.

El largometraje, de 87 minutos de duración, dirigido por G. Hernández y con producción de Cayetana Guillén Cuervo, ha sido presentado en el Patio de Luces de la Diputación de Almería.

La película combina la trayectoria musical de Toffana con su historia familiar y cuenta con intervenciones de artistas como El Langui, Las Ninyas del Corro y Arón Piper.

Durante el encuentro, Toffana ha señalado que existe una corriente dentro de la música urbana que potencia "el entretenimiento y no tanto el arte" y ha reivindicado la capacidad de la palabra y de las historias personales.

El músico ha explicado que el equipo quería realizar una obra que interesara al público del rap, pero que también pudiera conectar con personas ajenas a este género a través de las dificultades que afronta una familia cuando uno de sus miembros desarrolla una enfermedad. "Queríamos hablar del legado, de la memoria y de los cuidados", ha resumido.

Hernández ha contado que el proyecto nació de una conversación sobre los 20 años de carrera de Toffana y la posibilidad de grabar un concierto. La propuesta cambió cuando el artista le habló de Tina y ambos se preguntaron qué sentido tenía repasar sus logros cuando su abuela ya no podía reconocerlo.

El protagonista ha vinculado esta apertura de su vida familiar con "la madurez" que ha adquirido con los años. Según ha señalado, a los 20 años no se habría atrevido a contar la historia de esta manera.

Por su parte, Ana Peinado, otra de las participantes en el documental, lo ha definido como "un homenaje a Tina y a todos los abuelos" y ha reclamado más atención al acompañamiento de las personas con demencia.

El actor también ha recordado su anterior visita al festival con 'El truco del manco', de Santiago Zannou, y el impacto que le produjo conocer La Chanca. "De alguna manera se cierra el círculo", ha expresado sobre su regreso a Almería casi dos décadas después.