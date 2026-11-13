Enrique Cerezo descubre su estrella en Almería y celebra una vida dedicada al cine: "Ha merecido la pena"

El productor Enrique Cerezo y el director de Fical, Enrique Iznaola, tras el descubrimiento de la estrella del homenajeado en el Paseo de la Fama de Almería. - MARIAN LEÓN - EUROPA PRESS

ALMERÍA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El productor Enrique Cerezo ha descubierto este viernes su estrella en el Paseo de la Fama de Almería, junto al Teatro Cervantes, 15 años después de recibir el Premio 'Almería, tierra de cine', un reconocimiento que ha interpretado como la confirmación de que "ha merecido la pena" dedicarse a aquello en lo que "siempre" ha creído, tras una trayectoria profesional de 55 años estrechamente vinculada a la provincia.

El también presidente del Atlético de Madrid ha expresado su "enorme ilusión" y "profundo orgullo" durante el homenaje que ha abierto los reconocimientos de la XXV edición del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), en el que ha recordado sus primeros rodajes y las amistades que conserva de aquella época. "Almería es una tierra que forma parte de la historia del cine, pero también de mi historia", ha declarado.

Ante representantes institucionales y responsables del certamen, Cerezo ha agradecido que su nombre quede inscrito en un espacio dedicado a grandes figuras del séptimo arte.

"Que mi nombre quede grabado en el Paseo de la Fama es un honor que siempre llevaré con gran cariño", ha manifestado antes de concluir su intervención con una muestra de afecto hacia la provincia. "Por eso hoy no solamente me llevo una estrella, sino me llevo el cariño de Almería".

El descubrimiento ha permitido saldar una deuda pendiente desde 2011, cuando el productor recibió el premio, aunque entonces todavía no se había instaurado la tradición de colocar estrellas en el paseo.

Su incorporación coincide con las bodas de plata del festival, una ocasión que ha servido para recuperar el vínculo con una de las figuras más destacadas de la industria cinematográfica española.

Durante la rueda de prensa previa, Cerezo ha retrocedido hasta los años 60 y 70 para recordar sus comienzos como ayudante de cámara, cuando Almería acogía numerosas producciones internacionales y los equipos permanecían durante meses en la provincia. "Veníamos en el mes de enero y nos marchábamos en junio para volver en septiembre hasta final de año", ha relatado.

De aquellos años ha destacado no solo el aprendizaje profesional, sino también las relaciones personales que surgieron durante las filmaciones. "Es muy bonito que después de tantos años de haber pasado por aquí, la gente se acuerde", ha reconocido, al recordar las "historias bonitas de trabajo y de amistad" que vivió en la provincia.

Entre esas experiencias figura el rodaje de 'La sonrisa del sol: Almería' (1974), su único documental como director, que realizó durante los fines de semana mientras participaba en otra producción. Según ha explicado, aprovechaba los días de descanso para recorrer distintos paisajes con una cámara y dejar constancia de cómo era entonces la provincia.

Al comparar aquella Almería con la actual, ha considerado que en los años 60 "era una cosa única que no había en el mundo" y ha señalado que, aunque sus dunas, montañas y paisajes naturales permanecen, el desarrollo urbano ha transformado parte de la imagen que conoció durante sus primeros rodajes.

Su relación con la provincia continuó décadas después como productor de títulos como 'La vuelta de El Coyote' (1998), 'Un dólar por los muertos' (1998) y 'La justicia de los forajidos' (1999).

Cerezo ha destacado especialmente las producciones de wésterns en el desierto de Tabernas, uno de sus géneros favoritos junto a la comedia española, y ha reivindicado el legado de los actores y directores internacionales que trabajaron en tierras almerienses.

CONFÍA EN EL REGRESO DEL PÚBLICO A LOS CINES

Más allá de los recuerdos, el productor ha reflexionado sobre la situación actual de la industria cinematográfica y ha advertido de las dificultades que atraviesa la distribución en España, donde, según ha señalado, los espectadores ya no acuden a las salas con la misma frecuencia que antes, pese al mayor consumo de contenidos.

"La distribución en España ahora mismo no anda muy bien", ha lamentado Cerezo, aunque se ha mostrado convencido de que esta situación terminará por cambiar.

"Yo creo que realmente al final la gente se cansará de tanta televisión, de tanta plataforma, y volverá al cine, a las salas, que es donde se tiene que ver una buena película", ha asegurado.

También ha abordado su labor de recuperación del patrimonio cinematográfico, con un catálogo de unos 11.000 títulos de cine español, italiano, francés y estadounidense. Según ha explicado, lleva entre 20 y 30 años dedicado a restaurar películas, algunas de las cuales se encontraban prácticamente inservibles para su exhibición cuando las adquirió.

Cerezo ha detallado que se trata de un proceso "costoso", que requiere medios técnicos y que, en determinados casos, puede prolongarse durante cinco meses. Su objetivo es completar la recuperación de prácticamente todo ese material en los próximos años para facilitar su conservación.

Por su parte, el director de Fical, Enrique Iznaola, ha definido al homenajeado como "la historia viviente del cine español" y ha celebrado que el certamen haya podido resolver esta "asignatura pendiente".

Con su nombre ya inscrito en el Paseo de la Fama, donde figuran estrellas dedicadas a personalidades como Sophia Loren, Omar Sharif y Catherine Deneuve, Cerezo ha inaugurado los homenajes de una edición que también reconocerá a Emma Suárez, Paula Echevarría y Tom Berenger.

El festival completará este viernes el reconocimiento al productor durante la gala inaugural de su XXV edición, prevista a las 20,30 horas en el Auditorio Maestro Padilla.