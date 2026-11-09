Enrique Cerezo, Emma Suárez, Paula Echevarría y Tom Berenger protagonizarán los premios del Festival de Cine de Almería

Acto de presentación del XXV Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). - EUROPA PRESS

ALMERÍA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Enrique Cerezo, Emma Suárez, Paula Echevarría y Tom Berenger serán reconocidos con el Premio 'Almería, tierra de cine' en la XXV edición del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) 2026. Los cuatro homenajeados también descubrirán sus respectivas estrellas en el Paseo de la Fama del certamen.

Cerezo recibirá su galardón en la gala inaugural del festival, prevista para el viernes 13 de noviembre a las 20,30 horas en el Auditorio Maestro Padilla, presentada por Elena Sánchez. Ese mismo día, a las 12,00 horas, inaugurará su estrella en el Paseo de la Fama, junto al Teatro Cervantes.

Por su parte, Emma Suárez será homenajeada en la gala internacional 'Almería en Corto', que se celebrará el viernes 20 de noviembre a las 20,00 horas en el Maestro Padilla. La actriz descubrirá su estrella esa misma jornada, a las 12,00 horas.

La gala de clausura, prevista para el sábado 21 de noviembre a las 20,00 horas en el Maestro Padilla y presentada por Cayetana Guillén Cuervo, reconocerá a Tom Berenger y Paula Echevarría. Ambos inaugurarán sus estrellas ese mismo día en el Paseo de la Fama, a las 11,00 y las 13,00 horas, respectivamente.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))