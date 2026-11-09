Enrique Cerezo, Emma Suárez, Paula Echevarría y Tom Berenger protagonizarán los premios del Festival de Cine de Almería

Acto de presentación del XXV Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Enrique Cerezo, Emma Suárez, Paula Echevarría y Tom Berenger serán reconocidos con el Premio 'Almería, tierra de cine' en la XXV edición del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) 2026, que se celebrará del 13 al 22 de noviembre con más de cien actividades. Los cuatro homenajeados también descubrirán sus respectivas estrellas en el Paseo de la Fama.

La programación reúne 20 largometrajes en el certamen Ópera Prima, 32 cortometrajes en 'Almería en corto' y 27 series nacionales, además de estrenos cinematográficos y televisivos, encuentros con profesionales del sector y exposiciones conmemorativas.

El productor Enrique Cerezo recibirá su galardón en la gala inaugural, prevista para el viernes 13 de noviembre a las 20,30 horas en el Auditorio Maestro Padilla, presentada por Elena Sánchez. Ese mismo día, a las 12,00 horas, inaugurará su estrella en el Paseo de la Fama, junto al Teatro Cervantes.

Por su parte, Suárez, que protagonizó junto a Antonio Banderas la película 'Contra el viento', rodada en Almería, será homenajeada en la gala internacional 'Almería en Corto', que se celebrará el viernes 20 de noviembre a las 20,00 horas en el Maestro Padilla. La actriz descubrirá su estrella esa misma jornada, a las 12,00 horas.

La gala de clausura, prevista para el sábado 21 de noviembre a las 20,00 horas en el Maestro Padilla y presentada por Cayetana Guillén Cuervo, reconocerá al actor estadounidense Tom Berenger, que rodó en paisajes almerienses la comedia 'Esos locos cuatreros', y a Paula Echevarría, protagonista de la serie 'Los nuestros'. Ambos inaugurarán sus estrellas ese mismo día en el Paseo de la Fama, a las 11,00 y las 13,00 horas, respectivamente.

Durante la presentación, el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha defendido que llevar Fical a la calle es "la mejor forma de celebrar estas bodas de plata con toda la ciudadanía" y ha destacado el respaldo del público y de una provincia que ha hecho suyo el festival durante sus 25 años de trayectoria.

El presidente provincial también ha puesto de relieve la estrecha relación de Almería con la industria cinematográfica y ha señalado que "el séptimo arte es un rasgo indispensable de la identidad almeriense".

ENCUENTROS CON PROFESIONALES Y ESTRENOS

Los encuentros comenzarán el viernes 13 de noviembre con una conversación moderada por Luis Alegre en la que participarán la productora María Luisa Gutiérrez y el director, actor y productor Santiago Segura. El sábado 14, el festival reunirá a Elena Anaya, Laia Costa, Gorka Otxoa y Sergio Peris-Mencheta, también bajo la moderación de Luis Alegre.

El domingo 15 se celebrará un encuentro dedicado a la trayectoria de David Trueba, quien participará junto a Natalia de Molina, Fernando Ramallo y Jorge Sanz. Esa misma jornada, el director Rodrigo Cortés protagonizará una conversación con Gerardo Sánchez, director de 'Días de Cine'.

La programación continuará el lunes 16 con una mesa redonda dedicada al 60 aniversario de 'El bueno, el feo y el malo', en la que participarán Juan Gabriel García, Tirso Calero, Víctor Matellano y Antonio José Navarro.

El martes 17 tendrá lugar un encuentro centrado en el ámbito audiovisual y técnico con Bea Almagro, Nico Fernández, Miguel García Morales y Santiago Román.

Las últimas jornadas incluirán una mesa redonda el viernes 20, moderada por Moisés Rodríguez, con Pedro Casablanc, Javier Pereira y Elvira Mínguez, y otra el sábado 21, conducida por Elena Sánchez, con la participación de Álex García, Eduardo Casanova y otros intérpretes pendientes de confirmación.

Las proyecciones comenzarán el viernes 13 de noviembre, a las 22,00 horas, con 'Carta blanca', de Gerardo Herrero, en el Auditorio Maestro Padilla.

Entre los títulos que podrán verse durante el festival destacan 'Infortunio', el wéstern fuera de concurso de Manuel Olalla, que se proyectará el sábado 14; 'Un hombre en un puente', de David Martín de los Santos, el domingo 15, y 'Tarántula', de Tirso Calero, el lunes 16.

La agenda continuará con '¿Me entiendes o te explico?', ópera prima de Jordi Calvet que se presentará fuera de concurso el miércoles 18; 'Citas', de Pau Freixas, el viernes 20, y 'Víscera', de Daahoud Salin, el sábado 21.

Esa misma jornada tendrá lugar en Cines Yelmo el estreno mundial de 'Bajo un fuego', de Martín Cuervo, con la presencia de su protagonista y productor, William Levy.

La gala de clausura acogerá la proyección en primicia de 'El confidente', dirigida por Daniel Calparsoro, con la presencia de su equipo en el Maestro Padilla. Será la primera vez que un largometraje se exhiba durante la entrega de premios del festival.

En el apartado televisivo se estrenarán 'Matar a un oso', nueva producción de Movistar Plus+ creada por Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo y protagonizada por Eduard Fernández, Miki Esparbé y Pol López, y 'Rocío Jurado, la más grande', también de Movistar Plus+.

HOMENAJES Y EXPOSICIONES POR EL 25 ANIVERSARIO

Fical también reconocerá la trayectoria de la productora María Luisa Gutiérrez y del actor y director Santiago Segura, responsables de la productora Bowfinger, que ha impulsado títulos como las sagas 'Padre no hay más que uno', 'A todo tren', 'La familia Benetton' y 'Torrente', además de películas como 'La infiltrada' y 'Un funeral de locos'.

El homenaje también destaca su decisión de mantener los estrenos en salas durante la pandemia para respaldar al sector de la exhibición. Asimismo, el Premio 'Filming Almería' volverá a reconocer a las producciones que han elegido la provincia como escenario cinematográfico.

La organización ha destacado el caso de la superproducción bélica 'Carta blanca', cuyo equipo desembarcó en septiembre de 2025 en Tabernas y otros parajes almerienses, que se transformaron en escenarios del África septentrional de los años 20.

El Paseo de Almería acogerá la exposición fotográfica '25 años de Fical', con una selección de imágenes de Francisco Bonilla, Curro Vallejo, Chema Artero, Juan Sánchez, Víctor Lafuente y Juan Guerrero, junto con fondos del archivo documental de la Diputación.

Asimismo, el Patio de Luces acogerá, del 9 al 22 de noviembre, la exposición 'Detrás del mito. 60 años de El bueno, el feo y el malo en la mirada de Angelo Novi', dedicada al legado de una de las producciones más emblemáticas vinculadas a la historia cinematográfica de Almería. La muestra podrá visitarse de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas.

El homenaje a este clásico del wéstern se completará con la proyección del documental 'Clint Spain Connection', dirigido por Víctor Matellano, que tendrá lugar el martes 17 de noviembre en el Maestro Padilla, tras la gala del Audiovisual Almeriense.

PROMOCIÓN DE ALMERÍA COMO DESTINO DE RODAJES

Durante la presentación, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha destacado la contribución de la industria audiovisual a la promoción turística y a la actividad económica de la ciudad. Según ha señalado, las producciones y festivales "proyectan los espacios urbanos y naturales de Almería".

Vázquez también ha recordado la labor del Ayuntamiento para facilitar los rodajes a través de la Almería Film Office y la ventanilla única de Filming Almería, herramientas que permiten coordinar permisos, ofrecer asesoramiento sobre localizaciones y gestionar los servicios necesarios para las productoras.

Por su parte, el delegado de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco Góngora, ha destacado la importancia del sector como motor cultural, económico y turístico y ha recordado las líneas de incentivos autonómicos para impulsar la producción de largometrajes, documentales y cortometrajes, así como el desarrollo de nuevos proyectos audiovisuales.

La presentación ha concluido con la proyección del 'making of' de Fical 2025, con algunos de los momentos más destacados de la edición anterior.