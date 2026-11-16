Fernando Trullols ensalza en el Festival de Cine de Almería la cinta 'Balandrau' como "un gran canto a la vida"

El director Fernando Trullols posa junto al cartel de la película 'Balandrau' tras su presentación en el XXV Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). - EUROPA PRESS

ALMERÍA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director Fernando Trullols ha presentado este lunes en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) 'Balandrau, viento salvaje' como "un gran canto a la vida" que busca recordar a quienes fallecieron por cómo vivieron y homenajear a las personas que acudieron a rescatarlos.

La película compite en el Certamen Nacional de Largometrajes 'Ópera Prima' Ficción y reconstruye la salida de un grupo de amigos al Balandrau, en los Pirineos, el 30 de diciembre de 2000, cuando una tormenta los sorprendió durante su ascenso.

Durante la presentación en el Patio de Luces de la Diputación de Almería, el cineasta ha situado el mayor reto del proyecto en acompañar a las familias y representar a las víctimas y a quienes participaron en su búsqueda. Eso "ha sido lo humano realmente", ha señalado.

Su propósito, según ha reconocido, ha sido preservar, durante las casi dos horas que dura la cinta, el recuerdo de "gente alegre, gente maravillosa, que disfrutaba de la montaña", más allá de las circunstancias de su muerte.

Trullols ha explicado que el superviviente Josep Maria Vilà, interpretado por Álvaro Cervantes, le transmitió su necesidad de comprender "por qué se salvó la persona que no sabía vivir y porque todos los que sabían vivir se quedaron en aquella montaña". Esa reflexión ha guiado una película que debía "mirar de cara a la vida".

Asimismo, ha destacado la entrega de los bomberos voluntarios que acudieron al rescate, entre los que había un albañil y personas con trabajos en un taller o una fábrica de embutidos. "Juntos es una palabra que me resuena mucho en esta historia", ha afirmado.

El realizador ha recordado que se trataba de una excursión matinal de personas acostumbradas a la montaña y ha definido a sus protagonistas como "héroes cotidianos". Del mismo modo, ha defendido que la película invite a disfrutar de la naturaleza "sin tenerle miedo".

El proyecto ha ocupado casi cinco años de la vida del director, con dos años de desarrollo para recrear el 'torb', el viento huracanado que levanta la nieve del suelo. La producción contó además con un equipo de montaña preparado durante tres meses para captar imágenes de tormentas reales.

Con 'Balandrau, viento salvaje', el Certamen Nacional de Largometrajes 'Ópera Prima' Ficción ha alcanzado el ecuador de su sección de ficción, con siete de las 14 películas ya presentadas y otras siete por presentar.