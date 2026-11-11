El Festival de Cine de Almería reúne en Madrid a grandes figuras del cine español para celebrar su 25 aniversario

Presentación de la XXV edición del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) en Madrid. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha reunido en Madrid a destacados profesionales del cine español, entre ellos Salvador Calvo, Paco Cabezas, Inés de León y Petra Martínez, con motivo de la presentación de su XXV edición, que se celebrará del 13 al 22 de noviembre.

El encuentro, celebrado este martes en el Espacio Movistar del Edificio Telefónica, en plena Gran Vía madrileña, ha servido para presentar al sector audiovisual nacional las principales citas de la programación, los estrenos y los reconocimientos previstos para esta edición.

La presentación, conducida por Elena Sánchez, ha contado con una amplia representación institucional y ha incluido la proyección del vídeo promocional de Fical 2026 y de una pieza audiovisual con intervenciones de distintas autoridades.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha destacado la importancia de Almería en el panorama cinematográfico nacional e internacional, mientras que el director del festival, Enrique Iznaola, ha repasado la evolución del certamen desde su llegada en 2015, cuando estaba centrado en los cortometrajes y apenas duraba cuatro o cinco días.

Iznaola ha reivindicado la importancia de haber construido "un festival que tuviera un alma, que era el cortometraje", y ha destacado el compromiso de quienes han contribuido a su desarrollo, al asegurar que "los que están implicados en Fical no lo toman como un trabajo, sino como una pasión".

Entre las novedades de esta edición figura la creación del Premio Especial a la Producción, que reconocerá las trayectorias de Santiago Segura y María Luisa Gutiérrez, dos profesionales vinculados a la productora Bowfinger que han impulsado producciones de "gran repercusión comercial".

Sus trabajos incluyen las sagas 'Padre no hay más que uno', 'A todo tren' y 'Torrente', además de películas como 'La infiltrada' y 'Un funeral de locos'.

El certamen incorporará también un Premio a la Comunicación, que recibirá Elena Sánchez, y mantendrá sus homenajes 'Almería, tierra de cine', que este año distinguirán a Enrique Cerezo, Emma Suárez, Paula Echevarría y Tom Berenger.

Los cuatro profesionales descubrirán sus respectivas estrellas en el Paseo de la Fama de Almería durante las jornadas en las que recibirán sus galardones.

Iznaola también ha anunciado el regreso de profesionales vinculados a anteriores ediciones. "Va a ser un Fical de reencuentro", ha afirmado, en referencia a figuras como William Levy, José Mota, Natalia de Molina, Jorge Sanz y Elena Anaya.

20 PELÍCULAS EN ÓPERA PRIMA

La sección Ópera Prima reunirá 20 largometrajes, 14 de ficción y seis documentales, que competirán por primera vez en una categoría propia.

Entre los participantes figuran José Mota y Jaime Lorente, que competirán con sus debuts como directores, 'Arriba tutto' y 'El mal hijo', respectivamente.

Las películas de ficción seleccionadas son 'Ivan & Hadoum', de Ian de la Rosa; 'Caminando con el diablo', de Rubén Pérez Barrena; 'Ni contigo ni sin mi', de María Ruiz; 'El mal hijo', de Jaime Lorente López; 'La ventana abierta', de Ana Graciani; 'Balandrau, viento salvaje', de Fernando Trullols; y 'Corredora', de Laura García Alonso.

La selección incluye también 'Viaje al país de los blancos', de Daniel Sancho Peris; 'Arriba tutto', de José Mota; 'Viva', de Aina Clotet Fresquet; 'Los justos', de Jorge A. Lara y Fer Pérez; 'Dos días', de Gonzaga Manso; 'Hermanas', de Ione Hernández Sáenz; y 'Yo no moriré de amor', de Marta Matute.

En el apartado documental competirán 'Carlos Saura. Ese niño de la fotografía', de Anna Saura Ramón; 'Este cuerpo mío', de Afioco Gnecco y Carolina Yuste; 'Mudras. Bailando hilos invisibles', de María Salgado Gispert; 'En silencio. La resiliencia de Isco Alarcón', de Sara Sálamo; 'Enlorquecido: solo el misterio nos hace vivir', de Manu Huelva y Miguel Poveda; y 'El ladrón de la noche', de G. Hernández.

Por su parte, el certamen internacional 'Almería en corto' reunirá 32 cortometrajes procedentes de nueve países, mientras que el Certamen Nacional de Series contará con 27 producciones nominadas.

ESTRENOS CINEMATOGRÁFICOS Y TELEVISIVOS

La programación cinematográfica comenzará el viernes 13 de noviembre con 'Carta blanca', de Gerardo Herrero, que inaugurará esta edición y recibirá el Premio Filming Almería.

La productora Mariela Besuievsky ha explicado durante el encuentro que la cinta incorpora elementos propios del wéstern y aborda un episodio histórico poco explorado por el cine español: la guerra de Marruecos.

Besuievsky ha destacado que la película se ha rodado prácticamente en su totalidad en el desierto de Tabernas y ha agradecido a Iznaola y al festival la acogida y el respaldo recibidos.

Otra de las principales citas será el estreno mundial de 'Bajo un fuego', de Martín Cuervo, previsto para el sábado 21 de noviembre en Cines Yelmo, con la presencia de su protagonista y productor, el actor internacional William Levy.

Entre los títulos anunciados figuran 'El infiltrado', 'Infortunio', de Manuel Olalla; 'Un hombre en un puente', de David Martín de los Santos; 'Tarántula', de Tirso Calero; 'Citas', de Pau Freixas; y 'Víscera', de Daahoud Salin.

La gala de clausura incluirá la proyección en primicia de 'El confidente', de Daniel Calparsoro, con la presencia del equipo de la película.

En el apartado televisivo se presentará 'Matar a un oso', la nueva producción de Movistar Plus+ creada por Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo y protagonizada por Eduard Fernández, Miki Esparbé y Pol López.

La programación incluirá también 'Rocío Jurado, la más grande', de Movistar Plus+,reconocimientos a producciones televisivas como 'La novia gitana' y 'Valle Salvaje'.

ENCUENTROS CON ACTORES Y DIRECTORES

El programa de mesas redondas y encuentros con el público reunirá a Santiago Segura, Elena Anaya, Laia Costa, Natalia de Molina, Jorge Sanz, David Trueba, Rodrigo Cortés, Eduardo Casanova y Álex García, entre otros profesionales.

A estos encuentros se sumarán Gorka Otxoa y Sergio Peris-Mencheta, mientras que Iván Sánchez, Hiba Abouk, Fele Martínez, Marina Salas y Miguel Poveda figuran entre las personalidades que tienen prevista su asistencia.

La programación incluirá además un homenaje al LX aniversario de 'El bueno, el feo y el malo', uno de los grandes clásicos cinematográficos rodados en Almería.

El homenaje comprenderá una mesa redonda, la exposición fotográfica 'Detrás del mito. 60 años de El bueno, el feo y el malo en la mirada de Angelo Novi' y la proyección del documental 'Clint Spain Connection', dirigido por Víctor Matellano, tras la gala del Audiovisual Almeriense del martes 17 de noviembre.

A estas propuestas se sumará la exposición '25 años de Fical', un recorrido fotográfico por los momentos y protagonistas que han marcado la trayectoria del festival.

AMPLIA REPRESENTACIÓN DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN MADRID

Otros directores que han asistido al encuentro son Jorge Sánchez-Cabezudo, Tirso Calero, Juan Vicente Córdoba, Jisetxo San Mateo, Javier Balaguer, Liteo Pedregal y Antonio del Real.

También han acudido otras figuras del ámbito audiovisual, como Paula Prendes, Mara Gull, Stephanie Magnin, Almagro San Miguel, Manuel Tallafé, Irma Soriano, Noemí Ruiz, Juan Navas, Antonio Gómiz, Juanjo Pardo, Will Shepard, Mauricio Morales, Teresa Riot y Cero Miró, entre otros.

Asimismo, han asistido productores y profesionales del sector audiovisual como Jorge Redondo, Mariela Besuievsky, Rosa Pérez, Andrea Barrionuevo y Luis Tejera.

Durante el encuentro, los directores Inés de León y Paco Cabezas han agradecido al festival la acogida recibida. La presentación ha concluido con la proyección del 'making of' de Fical 2025 y una fotografía de familia de los asistentes.