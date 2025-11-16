La fortaleza interior y la carga emocional del oficio centran el encuentro de actrices en el Festival de Cine de Almería

Las actrices Lola Dueñas, Nora Navas, María Hervás y Ángela Cervantes, junto al moderador Luis Alegre, durante su participación en una de las mesas redondas del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las intérpretes Lola Dueñas, Nora Navas, María Hervás y Ángela Cervantes han abordado este domingo cómo trabajan la fortaleza interior que necesitan para convivir con la inestabilidad y la precariedad del oficio, con sus etapas sin trabajo y con el impacto emocional que dejan los personajes a los que interpretan.

Durante su participación en el tercer Encuentro sobre Cine y Televisión celebrado en el marco del XXIV Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), moderado por el cineasta Luis Alegre, han subrayado que esta profesión alterna momentos "mágicos" con "sofocos", vacíos laborales y exigencias psicológicas que a veces obligan a buscar apoyos externos.

A partir de ahí, la conversación ha avanzado hacia el núcleo del encuentro: cómo sostenerse mental y emocionalmente en un oficio sin garantías de estabilidad. Cervantes ha reconocido que "llevo mucho tiempo soñando con llegar a algún sitio que no existe", una sensación vinculada a la presión por cumplir expectativas que luego "no se corresponden con la realidad".

Hervás ha definido la interpretación como una profesión "muy jodida" y "precaria", en la que es necesario "agarrarse al momento presente" para afrontar los ciclos de trabajo. Navas ha defendido que su deseo se centra en "el presente absoluto", mientras que Dueñas ha asegurado que continúa "soñando igual que cuando tenía 20 años" y que los premios recibidos le han dado "satisfacción" porque reconocen "todos los trabajos y durante todos los años".

El diálogo ha profundizado también en cómo ciertos trabajos, como 'Jauría' dejan un impacto emocional que tarda en desaparecer. Las cuatro han coincidido en que "el cuerpo, a veces, no distingue que se trata de ficción", especialmente cuando la implicación se prolonga durante meses con "materiales sensibles".

Así, las interpretes han insistido en la importancia de "surfear la ola", de aceptar los ciclos de trabajo y de que quienes dirigen los proyectos acompañen y protejan "la fragilidad de las actrices" que se entregan "en cuerpo y alma".

En los referentes, Rosa María Sardá jugó un papel muy importante para Nora Navas y Ángela Cervantes, que también ha añadido a Elvira Mínguez, Carmen Machi y Verónica Echegui, a quien se le ha dedicado un aplauso ante su reciente pérdida.

Lola Dueñas ha recordado a Esperanza Roy y María Hervás, más que a una persona, a cómo a ella de pequeña le interesaba más la expresividad y técnica de Jim Carrey en 'La Máscara' que "querer ser princesa de película".

PRÓXIMAS MESAS REDONDAS

Fical continuará esta semana con más encuentros en este formato distendido tras las tres primeras mesas dirigidas por Luis Alegre. La Academia de Cine de Andalucía volverá a participar con una sesión dedicada al XXV aniversario de 'El factor Pilgrim', que estará moderada por Gerardo Sánchez, director de 'Días de cine', y contará con Alberto Rodríguez, Santi Amodeo, Álex O'Dogherty y otros miembros del equipo original.

El periodista Juan Gabriel García conducirá también el encuentro '60 años de La muerte tenía un precio', con la participación de Tirso Calero, Víctor Matellano y Enrique López Lavigne, previsto para este lunes 17 a las 19,00 horas.

El talento almeriense tendrá igualmente presencia en la mesa 'Formar para rodar: el futuro del talento audiovisual en Andalucía', coordinada por TESA y programada para el miércoles 19 de noviembre a las 19,00 horas.

Además, Moisés Rodríguez abordará el papel de los actores secundarios en el cine el viernes 21 a las 18,00 horas, mientras que Elena Sánchez cerrará el ciclo el sábado 22 de noviembre a las 17,00 horas con una charla junto a destacadas figuras del audiovisual para celebrar los diez años del programa 'Historia de nuestro cine' (TVE).