Gnecco presenta en el Festival de Cine de Almería 'Este cuerpo mío', la peli que hubiese necesitado ver de adolescente

El director y actor Afioco Gnecco durante la presentación de la película 'Este cuerpo mío' en el marco del XXV Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). - EUROPA PRESS

ALMERÍA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Afioco Gnecco ha presentado este domingo en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) 'Este cuerpo mío', un documental sobre su transición de género que codirige junto a la actriz Carolina Yuste y que, según ha confesado, es la película que hubiese necesitado ver con 14, 15 años, por su forma de abordar la identidad trans desde la amistad, el amor y el acompañamiento.

Durante la rueda de prensa de la película, que compite en la sección 'Ópera Prima' Documental de la XXV edición del certamen, Gnecco ha explicado que su intención era contar algo más que una transición.

"Es una peli que habla de una historia de amor de dos amigos que va acompañada de una transición de género, pero sobre todo un homenaje a las amigas", ha expresado.

El proyecto surgió hace cuatro años, cuando el realizador estaba a punto de comenzar su tratamiento hormonal y planteó a Yuste la posibilidad de documentar el proceso.

La actriz empezó a grabarlo con su móvil durante los preparativos de un viaje a El Hierro y lo que inicialmente iba a ser una experiencia íntima entre amigos acabó convertido en un largometraje que también les llevó a rodar en Chile.

Gnecco ha reconocido que exponerse ante la cámara durante un proceso tan personal no fue sencillo. "Ha sido un rollo kamizake total", ha recordado al describir el proyecto.

Pese a las dificultades, ambos acordaron que todo cuanto apareciera en pantalla debía ser auténtico, hasta el punto de descartar algunas de las secuencias.

Entre ellas, ha destacado un final alternativo en el que aparecía bañándose en el mar, que decidieron eliminar porque no reflejaba su situación personal. "No quiero poner un final feliz que no sea de verdad", ha explicado el director, quien ha señalado que todavía experimenta disforia.

MOSTRAR LAS REALIDADES TRANS "DESDE LA LUZ"

El cineasta también ha defendido la importancia de ofrecer una representación de las personas trans que no se limite a las situaciones de violencia o exclusión social. "Para nosotros es superimportante contarnos desde la luz", ha manifestado.

En este sentido, ha destacado la acogida que ha tenido la película en institutos y entre menores trans durante su recorrido por distintos festivales. Según ha relatado, algunos niños de ocho años han podido "reconocerse en la pantalla".

'Este cuerpo mío', de 86 minutos de duración, forma parte de los seis largometrajes seleccionados para la sección 'Ópera Prima' Documental de Fical, que se celebra por primera vez en esta XXV edición del festival.