El Hospital Torrecárdenas de Almería atiende más de 80.000 consultas de salud mental en el último año

Representantes de la Junta, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Almería, junto a profesionales y asociaciones del ámbito de la salud mental, durante el acto celebrado con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería ha atendido más de 80.000 consultas en el último año, con más de 11.000 primeras visitas y más de 60.000 seguimientos.

Así lo ha detallado la responsable de la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Salud Mental, Susana Miras, este viernes durante su participación en el acto organizado con motivo del Día Mundial de la Salud Mental en el Centro Periférico de Especialidades (CPE) Bola Azul, según ha indicado la institución provincial en una nota.

En este espacio se ha instalado una mesa informativa con presencia de distintas asociaciones y entidades sociales, entre ellas la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem), así como de representantes de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Almería.

Miras ha destacado también la puesta en marcha de nuevas consultas específicas para la infancia, la adolescencia y la psicogeriatría, con el objetivo de "mejorar la accesibilidad y ofrecer una atención integral".

La responsable ha indicado que "tras la pandemia se ha detectado un aumento del 35 por ciento en la demanda de atención por ansiedad, depresión y malestares emocionales". En la población infanto-juvenil, este incremento "ha sido aún mayor, con un 45 por ciento más de consultas y un 60 por ciento más de ingresos respecto a etapas anteriores".

Miras ha resaltado la gran participación en esta jornada, que, según ha manifestado, "demuestra el compromiso de las instituciones, las asociaciones y la ciudadanía". "La salud mental no es un lujo, es una necesidad, porque sin salud mental no hay salud", ha afirmado.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL POR LA SALUD MENTAL

El delegado de Salud y Consumo de la Junta en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha expresado durante el encuentro el compromiso del Gobierno andaluz con las personas que conviven con problemas de salud mental y sus familias.

"La salud mental es una prioridad para el Gobierno andaluz. Trabajamos cada día para ofrecer una atención más cercana, humana y de calidad, y para reducir el estigma que aún persiste en torno a estos trastornos", ha señalado.

Belmonte ha advertido además que "la salud mental infanto-juvenil es uno de los grandes retos de nuestro tiempo", al destacar el aumento de la demanda de atención en este ámbito. "Desde la Junta de Andalucía estamos tomando medidas para prevenir, acompañar y tratar de manera integral a quienes lo necesitan".

"Este problema es una cuestión de salud pública que requiere la implicación de todos: ayuntamientos, diputaciones, colegios profesionales, asociaciones y ciudadanía", ha apuntado.

Por su parte, la diputada provincial María del Mar López ha destacado la necesidad de "visibilizar y normalizar" los problemas de salud mental, al considerar que "es esencial entender que la salud mental es tan importante como la salud física. Pedir ayuda es un signo de fortaleza, no de debilidad".

López ha indicado que desde la Diputación se trabaja con colectivos como Teléfono de la Esperanza y la asociación El Timón, además de abordar la prevención y atención de problemas relacionados con adicciones a través del Servicio Provincial de Adicciones, al subrayar que "la salud mental es una prioridad transversal y un pilar fundamental de las políticas en materia de bienestar".

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, ha afirmado que "el Día Mundial de la Salud Mental nos recuerda la necesidad de situar la salud mental en el centro de las políticas públicas y del bienestar social".

"Es una responsabilidad colectiva reconocer que el bienestar emocional de las personas es tan importante como la salud física, y que ambos deben abordarse de forma integral", ha asegurado.

En esta línea, la edil almeriense ha añadido que "desde el Ayuntamiento hemos promovido la creación de la Mesa Técnica de Salud Mental, que reúne a instituciones públicas, entidades sociales, asociaciones y profesionales del ámbito sanitario y educativo", bajo cuya coordinación se han celebrado más de veinte actividades de sensibilización.