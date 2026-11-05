El IEA celebra el Encuentro Literario Almeriense con dos mesas redondas con seis autores

Encuentro literario organizado por el IEA. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Almerienses (IEA) va a celebrar el próximo día 10 su Encuentro Literario Almeriense, en el que participarán seis autores a través de dos mesas redondas que tendrán lugar en el Centro Cultural Fundación Unicaja con entrada libre hasta completar aforo.

El programa arrancará poco después de las 18,00 horas con la charla 'Almeria como espacio literario', que moderada por el escrito Juan Manuel Gil contará con la participación de los autores Aurora Luque, Fernando Martínez y Paco Bezerra.

Asimismo, durante la misma jornada la periodista María Jesús Recio moderará un segundo encuentro titulado 'Mujers y literatura almeriense' con la participación de Mónica Sánchez, Noelia Cortés y Nuria Ortega.

Esta cita con la literatura, coordinada por Antonio Sánchez Villanueva y Fernando Martínez, da continuidad a los Encuentros de Narrativa y amplía su vocación para abordar todos los géneros literarios con la procedencia almeriense como nexo.

En esta ocasión, se pretende visibilizar dos líneas argumentales en relación con la literatura hecha en la provincia de Almería: debatir sobre Almería como espacio literario con autoras y autores (de origen o adopción) que cultivan géneros diferentes, aportando visiones complementarias y destacar el papel de la mujer almeriense en la literatura, tanto dando voz a las escritoras como reflexionando sobre la participación de la mujer en nuestras letras.