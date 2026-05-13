El III Congreso Bayra reúne en Vera (Almería) a expertos internacionales sobre urbanismo y vivienda en al-Ándalus

La diputada provincial de Turismo de Almería, María José Herrada, durante su intervención en el III Congreso Internacional de Arqueología Bayra en Vera. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El III Congreso Internacional de Arqueología Bayra reúne desde este miércoles y hasta el viernes en Casa Orozco, en Vera (Almería), a especialistas nacionales e internacionales para abordar el urbanismo, la vivienda y la cultura material en al-Ándalus.

El encuentro, bajo el título 'Vivir en al-Ándalus: urbanismo, vivienda y cultura material', se desarrolla durante tres jornadas y está organizado por el Ayuntamiento de Vera, en colaboración con la Universidad de Granada y el Grupo de Investigación Producción, Intercambio y Materialidad Prinma (HUM-1035).

El congreso cuenta con la colaboración del proyecto Citpam, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), según ha trasladado la Diputación de Almería en una nota.

La primera teniente de alcalde y concejal de Promoción de la Ciudad y Parque Arqueológico Bayra, Carolina Pérez, ha destacado que el evento está enfocado a la investigación, conservación y divulgación del patrimonio histórico local, al tiempo que ha subrayado que "el yacimiento de Bayra constituye uno de los grandes activos culturales e identitarios del municipio y una pieza clave dentro de su proyección cultural y turística".

Por su parte, la diputada provincial de Turismo de Almería, María José Herrada, ha resaltado "la importancia de encuentros como este para profundizar en el conocimiento de la historia y del patrimonio de la provincia de Almería, un territorio que reúne un legado cultural de enorme valor".

La diputada ha señalado que Vera "ocupa un lugar destacado dentro de ese mosaico histórico, con una trayectoria que abarca desde la prehistoria hasta la actualidad", y ha remarcado que la investigación, conservación y divulgación del patrimonio "son herramientas esenciales para comprender mejor nuestra identidad y para compartirla con quienes nos visitan".

Asimismo, ha dado la bienvenida a los ponentes e investigadores participantes, a quienes ha deseado que el congreso sea "un espacio de intercambio académico y una oportunidad para disfrutar de la hospitalidad, la historia y la riqueza cultural de la provincia".

MIRADA INTERNACIONAL A BAYRA

La primera jornada ha comenzado con diversas ponencias centradas en la vivienda y la cultura material en al-Ándalus, con la participación de investigadores procedentes de universidades y centros de investigación de España, Francia, Portugal y Marruecos.

Entre los participantes figuran representantes de instituciones como la Université de Nantes, la Universidad de Valencia, la Escuela de Estudios Árabes del CSIC, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Granada, la Universidad Autónoma de Barcelona, el Ciham de Lyon, la Université Chouaib Doukkali y la Universidade Nova de Lisboa.

La programación continuará durante la tarde de este miércoles con nuevas ponencias centradas en la vivienda y los espacios domésticos en al-Ándalus, mientras que la jornada del jueves incluirá una visita al yacimiento arqueológico de Bayra y nuevas sesiones de trabajo.

El congreso concluirá el viernes con una jornada dedicada a los retos actuales de la gestión patrimonial, la financiación y la innovación digital aplicada al patrimonio histórico.

(EUROPA PRESS)