Por Andalucía denuncia a la JEA la emisión en Canal Sur del videoclip de Moreno "fuera de los espacios oficiales"

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, en el videoclip de 'kilómetro Sur' - EUROPA PRESS

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Por Andalucía ha presentado una denuncia a la Junta Electoral de Andalucía (JEA) por la emisión este miércoles en Canal Sur del videoclip de la canción 'Kilómetro Sur' realizada por el candidato del PP-A a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, "fuera de los espacios oficiales para propaganda electoral".

Según ha indicado el coalición en el escrito, el programa 'Despierta Andalucía' ha emitido al final de su emisión de este miércoles una parte del videoclip "donde se incluía una parte del spot televisivo electoral del Partido Popular para las elecciones del 17 de mayo".

Asimismo, ha destacado que dicha emisión se ha compartido en las redes oficiales de la cadena y se ha subido a la plataforma Canal Sur Más. Desde Por Andalucía han señalado que "no ha se hecho una pieza equivalente sobre los vídeos, spots o videos de redes de otras candidaturas".

"Emitir propaganda electoral en programación que no está contemplada para ese fin, conforme al Plan de Cobertura validado por la JEA es contrario a la normativa electoral", ha subrayado.

Por ello, la coalición ha pedido a la JEA que requiera a Canal Sur la retirada de las plataformas del contenido y que "se abstenga en el futuro de realizar actos similares".

Asimismo, ha solicitado un expediente sancionador al respecto por "haber vulnerado el principio de neutralidad informativa que durante los periodos electorales deben respetar escrupulosamente los medios de comunicación".

El PP-A ha publicado en la mañana de este miércoles el videoclip oficial de 'Kilómetro Sur', la canción realizada por el presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, quien aparece en el vídeo oficial.

La canción --que es la sintonía de sus actos de la campaña por las elecciones autonómicas del 17 de mayo-- es, según ha señalado, "una especie de tributo" que hace a Andalucía, recordando su etapa más juvenil en la que tenía un grupo de música.



