Isabel Ambrosio denuncia ante la JEZ de Córdoba la difusión de carteles con su imagen para dañar al PSOE

Carteles anónimos con la imagen de Isabel Ambrosio, rechazando el que no vaya en la lista del PSOE por Córdoba para el 17M y animando a no votar a la candidatura socialista que encabeza Silvia Mellado. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La que fuera alcaldesa de Córdoba y tras ello parlamentaria andaluza hasta la pasada legislatura, la socialista Isabel Ambrosio, ha presentado este miércoles una denuncia ante la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Córdoba, "por la aparición masiva y coordinada de propaganda electoral anónima en distintos puntos de la capital cordobesa durante el actual periodo oficial de campaña para las elecciones al Parlamento de Andalucía", usando su imagen, sin su permiso, con el objetivo de perjudicar a su partido, el PSOE.

En la denuncia, según ha informado Isabel Ambrosio en un comunicado, se pone de manifiesto "la colocación simultánea de numerosos carteles en zonas como Colón, García Lovera, San Andrés, San Pablo y el entorno del centro urbano, con mensajes dirigidos expresamente contra" la propia Ambrosio.

En dichos carteles, bajo una fotografía de Ambrosio en blanco y negro aparece la leyenda 'Sin Ambrosio no vamos', haciendo referencia al hecho que fue ella quien encabezó la candidatura del PSOE por Córdoba en las anteriores elecciones autonómicas, mientras que ahora ese puesto lo ocupa la alcaldesa socialista de Fuente Obejuna (Córdoba), Silvia Mellado, no formando Ambrosio parte de la nueva lista del PSOE cordobés en ningún puesto.

Precisamente, junto al citado mensaje, que llama a no apoyar una candidatura socialista en la que no está Isabel Ambrosio, pero que la propia ex alcaldesa ha respaldado al asistir a actos de campaña de su partido, también aparecen otras dos fotografías, mucho más pequeñas y situadas en la parte inferior derecha del cartel, con las imágenes de Silvia Mellado y de la candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero.

Junto a sus rostros y en la parte inferior del cartel aparece otro mensaje que dice 'Que te voten en Fuenteovejuna', que es el título de la obra teatral de Lope de Vega que se desarrolla en el municipio cordobés de Fuente Obejuna, cuya alcaldesa es la ahora cabeza de lista del PSOE por Córdoba para el 17M, Silvia Mellado.

CARTELERÍA ANÓNIMA

Al respecto y según recoge el escrito presentado por Ambrosio ante la JEZ de Córdoba, "la cartelería difundida carece completamente de identificación sobre su autoría, financiación o promoción, sin referencia alguna a candidatura, partido político, asociación, entidad responsable, imprenta o cualquier otro elemento que permita conocer quién impulsa dicha campaña".

Isabel Ambrosio considera que estos hechos "constituyen una actuación organizada de propaganda negativa desarrollada de forma opaca y anónima en pleno periodo electoral", vulnerando "los principios de transparencia, objetividad e igualdad, que deben regir cualquier proceso democrático".

La denuncia subraya además que la utilización de la imagen de la ex alcaldesa de Córdoba junto a referencias expresas a Fuente Obejuna, municipio cuya alcaldesa, Silvia Mellado, encabeza actualmente la candidatura socialista por Córdoba, "evidencia una estrategia política dirigida a erosionar referentes públicos vinculados al socialismo cordobés y a favorecer la desmovilización del electorado progresista durante la campaña autonómica encabezada por María Jesús Montero".

El escrito presentado ante la JEZ sostiene, igualmente, que "la colocación masiva y simultánea de los carteles revela una actuación organizada y planificada, incompatible con una acción espontánea o aislada, y alerta sobre el uso de técnicas propias de campañas de propaganda negativa, orientadas a alterar el clima electoral mediante mensajes anónimos y sin asunción pública de responsabilidad".

Además, la denuncia solicita de manera urgente "la conservación de las grabaciones de video vigilancia y control de tráfico existentes en las zonas afectadas, ante la posible relevancia de dichas imágenes para identificar a los responsables materiales y logísticos de la distribución de la propaganda".

En concreto, se pide a la Junta Electoral de Zona de Córdoba "la apertura de actuaciones para esclarecer la autoría, financiación y difusión de los carteles denunciados, la preservación inmediata de las grabaciones correspondientes al día 13 de mayo de 2026 en las zonas afectadas, la práctica de cuantas diligencias resulten necesarias para determinar posibles vulneraciones de la normativa electoral", y "la valoración expresa de la incidencia de estos hechos sobre la candidatura del PSOE de Andalucía en la provincia de Córdoba".

La miembro de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A, ex alcaldesa de Córdoba, ex parlamentaria andaluza y secretaria general de la agrupación socialista de Valdeolleros en la capital, Isabel Ambrosio, ha advertido que "la democracia exige transparencia y juego limpio", y ha defendido que "si alguien se cree que por poner en marcha una campaña de este tipo va a echar a la ciudadanía para atrás en su intención de voto se equivoca. Todo lo contrario, es una razón más para acabar con estas maneras de hacer política desde posiciones ultras y solicitar la movilización de la gente para que estos actos no sucedan".