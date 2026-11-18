Presentación del IX Rallycrono Villa de Gádor (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El IX Rallycrono Villa de Gádor se celebrará este sábado, 21 de noviembre, como última prueba del Campeonato de Andalucía de Rallycronos 2026, con un recorrido de 36 kilómetros cronometrados que discurrirá por los municipios de Gádor, Santa Fe de Mondújar y Alhama de Almería.

La competición, organizada por la Escudería Valle del Andarax, también será puntuable para el 'Trofeo Diputación de Almería 2026', según ha informado la institución provincial en una nota.

El recorrido contará con un tramo de nueve kilómetros que se disputará en ambos sentidos. En el sentido A, la salida estará situada en el punto kilométrico 5,100 de la carretera AL-3411 y la llegada en el punto kilométrico 3,450 de la AL-3408. En el sentido B, los participantes partirán de la AL-3408 y finalizarán en la AL-3411.

La actividad previa comenzará este viernes, 20 de noviembre, en la Plaza del Ayuntamiento de Gádor, donde se realizarán las verificaciones técnicas y la entrega de documentación optativas entre las 17,00 y las 19,30 horas. La ceremonia de salida oficial tendrá lugar a las 20,15 horas.

El sábado, las verificaciones definitivas se llevarán a cabo entre las 9,00 y las 10,30 horas. Tras la publicación de la lista de autorizados, los vehículos se dirigirán a la línea de salida.

El corte de carretera está previsto para las 10,00 horas y el primer tramo cronometrado comenzará a las 11,30 horas. La jornada concluirá con la entrega de trofeos a las 20,00 horas en la Plaza del Ayuntamiento.

Durante la presentación, la diputada provincial de Turismo, María José Herrada, ha destacado el papel de estas competiciones para dar a conocer los municipios del interior de la provincia.

"A través del deporte se abren las puertas a la provincia para poder conocer el interior y todos sus pueblos, que hay que visitar y disfrutar. No solamente la Villa de Gádor, como será este fin de semana, sino todo el Valle del Andarax", ha señalado.

Por su parte, la alcaldesa de Gádor, Lourdes Ramos, ha agradecido la colaboración de Santa Fe de Mondújar y Alhama de Almería, ya que el recorrido atraviesa los tres términos municipales.

Asimismo, ha pedido a los asistentes que respeten el entorno. "Respetemos el medio ambiente, respetemos las zonas donde estemos y vamos a disfrutar, que es lo que quieren y necesitan los pilotos y copilotos", ha expresado.

El presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso, ha subrayado que el Rallycrono Villa de Gádor "es una prueba que está más que consolidada en el calendario del Campeonato de Andalucía de Rallycronos como una de las más importantes de las que se realizan a lo largo del año".

En este sentido, ha recordado que la competición será la última de las nueve pruebas del campeonato autonómico, que, según ha valorado, "se ha desarrollado con muy buena aceptación durante todo el año".

José Juan Almodóvar, en representación de la organización, ha destacado que, por segunda vez, la entrega de premios se celebrará junto con la Asociación Contra el Cáncer de Gádor, una ceremonia que ha calificado de "muy emotiva".

Almodóvar también ha solicitado la colaboración del público para garantizar la seguridad y la conservación del entorno. "Una de las cosas en las que insisto es pedir al público que nos ayude a continuar haciendo la prueba dejando todo limpio y, por favor, que respeten las indicaciones de situarse en zonas seguras para que no tengamos ningún incidente", ha declarado.