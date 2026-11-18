El actor y director, Jaime Lorente, presenta 'El mal hijo' en Fical. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El actor Jaime Lorente ha presentado este martes en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) su primer trabajo cinematográfico como director con 'El mal hijo'; un film que propone un viaje emocional por las heridas que atraviesan a una familia, la transmisión del dolor entre generaciones y la búsqueda de respuestas ante una ausencia que transforma para siempre la vida de un niño.

Lorente se ha mostrado satisfecho con cómo ha podido armar una historia "sobre la adicción, pero centrada en los dramas familiares que genera, que es muy respetuosa". "Quería recuperar el trípode, que me apasiona, con panorámicas lentas, para hacer una película muy contemplativa y darle poesía a esta historia tan dura", ha trasladado.

Según ha indicado la organización en una nota, el director también ha comentado que su trayectoria como actor ha sido de gran utilidad para ponerse detrás de la cámara y en las dificultades que entraña conseguir transitar la vulnerabilidad y la sensibilidad que requiere un intérprete para llegar al personaje, por lo que, durante todo el proceso, ha optado por proteger a los actores, con los que realizó un intenso trabajo previo de ensayos.

También ha querido resaltar el importante papel que juega el paisaje en su ópera prima, repleta de "tensión paisajística y lugares densos, donde se dice poco" y ha expresado su deseo de volver a trabajar como director. "Me encantaría seguir haciendo las dos cosas. Dirigir me supone llegar a un lugar único, es una carta a mi sensibilidad, es algo incomparable, así que espero poder hacer ambas cosas", ha comentado.

La cinta, que compite en el Certamen Nacional de Largometrajes 'Ópera Prima', comienza cuando Rubén, de 11 años, se enfrenta a la misteriosa desaparición de su padre. Obligado a abandonar su entorno habitual, el pequeño se traslada a vivir con su abuela, una mujer a la que apenas conoce y con la que deberá aprender a construir una nueva relación.

En un entorno rural donde el tiempo parece haberse detenido, ambos personajes emprenden un proceso de acercamiento marcado por los silencios, los recuerdos y las heridas familiares que nunca llegaron a cerrarse.

A partir de esta premisa, 'El mal hijo' aborda cuestiones universales como la pérdida, el desarraigo, la identidad y la importancia de los afectos en la construcción de la memoria personal. La mirada infantil se convierte en el punto de partida de un relato que explora cómo los acontecimientos del pasado condicionan las relaciones del presente y cómo el paso del tiempo no siempre consigue borrar aquello que permanece sin resolver.

Uno de los elementos centrales de la propuesta cinematográfica de Jaime Lorente es el encuentro entre dos generaciones aparentemente distantes. La convivencia entre Rubén y su abuela permite explorar las dificultades de comunicación dentro del ámbito familiar, pero también la posibilidad de encontrar en el otro un refugio frente a la incertidumbre.

La reconciliación y la reparación emocional se perfilan así como dos de los grandes ejes temáticos de la película. El entorno rural adquiere, además, una especial relevancia en el desarrollo de la historia.

Lejos de funcionar únicamente como escenario, el paisaje acompaña el proceso de descubrimiento del protagonista y refuerza esa sensación de tiempo suspendido que atraviesa el relato. La relación entre espacio, memoria y personajes contribuye a construir una historia en la que los conflictos íntimos dialogan con una reflexión más amplia sobre la herencia emocional.