Javier Veiga sobre 'Amigos hasta la muerte': "Fue un acto inconsciente y suicida que ha salido muy bien"

ALMERÍA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director Javier Veiga y la actriz Marta Hazas han destacado este domingo que levantar desde la producción la película 'Amigos hasta la muerte' fue un acto "inconsciente y suicida" que "ha salido muy bien" y ha subrayado el "gran reto" de hacer una comedia "feel good como esta" en la que la gente "debe que salir del cine con ganas de vivir", pese a que habla "de la muerte sin tapujos, sin hacer bromita ni pasando de largo".

"Combinar esas dos cosas era el gran reto, pero en España ha funcionado muy bien y tiene todavía recorrido con su estreno en Amazon Prime el próximo 29 de noviembre", ha asegurado Veiga, quien ha señalado también la fortuna de contar con el actor mexicano Mauricio Ochamann, "quien nos abrió la ventana al mercado americano".

Ha afirmado que, a posteriori y "sabiendo lo que ahora sabemos", quizás "no la hubieran hecho" y ha resaltado que es una película "verdaderamente independiente" y que se comienzo a rodar "con más riegos del habitual", e "independientemente de las circunstancias, sin conocimiento, ni tiempo".

En rueda de prensa para presentar la película que compite en el certamen 'Ópera Prima' del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), Marta Hazas ha resaltado también el "buen resultado" de primer largometraje de Veiga detrás de la cámara y ha afirmado que ha sido "un antes y un después" debido a su experiencia como coproductora.

"He perdido, por un lado, la inocencia en muchas cosas de este bonito y romántico mundo del cine, y en otras, me he enamorado todavía más del mundo del cine. La verdad que ha sido un viaje", ha indicado Hazas, quien ha subrayado que, como actriz, le ha dado un papel "que me apetecía muchísimo interpretar" en un tipo de comedia "en que la gente ríe a carcajadas, pero que trabajas de verdad, y en la que no estás haciendo una payasada".

Para Veiga, no dirigir un largometraje antes ha sido "casi una cosa circunstancial", aunque para él "contar historias y contarlas en primera persona levantándolas desde el papel" ha sido algo que ha hecho en teatro "desde que prácticamente terminé en la escuela de Arte Dramático".

"Ahora mismo, sí me he decantado por irme claramente a la dirección de cine y de teatro, a este lado, al lado de querer contar mis historias y centrarme en eso. Estaremos rodando una nueva película que vamos a producir también en 2024, y rodaremos mi segunda película como director. Es algo que me engancha mucho y si encima las cosas salen bien y llegan al público, pues mejor", ha apuntado.

Sobre 'Amigos hasta la muerte' han trasladado que tiene "un tono de comedia muy peculiar, ya que no es una comedia pura, no es un vodevil, en el que hay una especie de permiso para reír" y han remarcado la "complicidad y el buen rollo" que transmite trabajar "rodeado de amigos, de gente que entiende la profesión de manera parecida, que entienden tu trabajo y lo respetan".

"Esta película está prácticamente llena de amigos, pero es que cuando los tiene cerca con talento", ha afirmado para ensalzar la aportación que realiza Ochmann, quien "fue casi el motor para ponerla en pie".

Marta Hazas ha entrado, asimismo, a valorar el trabajo como director de Veiga, a quien ha definido como "implacable". "Es una persona exigente, pero da muchas ventajas trabajar con alguien que, a la vez, ha escrito la película, que la tiene toda en su cabeza, porque entonces tiene muy claro lo que quiere y lo que le gusta", ha apuntado para añadir "lo que él tiene en la cabeza, lo que hemos pactado, es lo que se hace. Es el tipo de director con el que me gusta trabajar, porque yo me siento más segura".

En esta línea, ha alabado "su pulso para la comedia" como algo "innato" y cómo le ha valido para en 'Amigos hasta la muerte' hacer "natural ese tono, pero llevando a los personajes a situaciones límite".

La actriz también se ha referido a su papel en 'Días Mejores', por el que figura como nominada en el certamen de series de Fical, como "una maravilla" que aborda "la salud mental que ahora está tan encima de la mesa". Ha agradecido su personaje, Sara, como "un bombocito al que le pasan cosas grandes en pequeñito". "Ha sido un lujo poder hacer dos temporadas y me hace mucha ilusión la nominación", ha concluido.