'Luisle' y Fischer vuelven a proclamarse ganadores de la Titan Desert Almería

Entrega de premios de la carrera Titan Desert Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Skoda Titan Desert Almería vuelve a repetir vencedores respecto a la pasada edición. Natalia Fischer y Luis León Sánchez, 'Luisle' han ganado en las categorías femenina y masculina, respectivamente, a pesar de que la carrera "no se parecía en nada a la de hace doce meses", con un recorrido inédito, una sede nueva en Mojácar y "el pelotón más grande que jamás se haya visto en los siete años de existencia de esta prueba", con 570 participantes.

En una nota remitida por la Diputación de Almería, se ha detallado que a la entrega de premios de esta edición han asistido el alcalde de Mojácar, Francisco García, la diputada de Deportes, María Luisa Cruz, la diputada de Turismo, María José Herrada, y el delegado de Deporte de la Junta, Juan José Alonso, entre otras autoridades, acompañando a los equipos y corredores en un acto en el que también se ha reconocido el trabajo del equipo 'Costa de Almería', que ha finalizado segundo en su categoría.

En el caso de 'Luisle' la victoria ha sido "de una forma diferente", pues logró el primer día "un triunfo abrumador", tras rodar en solitario durante muchos kilómetros y abrir un hueco de más de tres minutos con sus rivales. Desde ahí, el ciclista de GESA Sports ha peleado "por estar siempre delante, pero contemporizando, sin arriesgar y dejando que fueran otros los que pelearan por la victoria de etapa". El último en lograrlo ha sido Youssef Issmaili, que "ha hecho historia".

Además, Issmaili, a sus 24 años, ha logrado el primer triunfo de la historia para un corredor marroquí en las Titan World Series, "algo de especial relevancia, teniendo en cuenta que estas carreras nacieron, precisamente, en Marruecos, hace más de dos décadas".

Este ciclista, que representa a la Federación de Ciclismo Marroquí, está afincado en Madrid desde hace dos años y "no ha parado de crecer" en sus cuatro participaciones en Titan Desert. En esta carrera "ha peleado por cada triunfo de etapa, siempre con los de delante". Finalmente, ha ganado una etapa y ha quedado quinto puesto en la clasificación general, en la que detrás de 'Luisle', han sido galardonados el cordobés Miguel Muñoz como segundo, y el porturgués Bruno Rosa, como tercero.

Por su parte, la atleta Fischer sí ha tenido un recorrido similar al de 2025, con una victoria y liderato en la primera etapa para "gestar una ventaja que no ha dejado de crecer cada día". A pesar de tener como rival principal a "uno de los baluartes" de las Titan World Series, Tessa Kortekaas, la corredora "más laureada de la historia de estas pruebas", que no ha podido con Fischer, aunque ha logrado un segundo puesto. El pódium lo ha completado la andaluza María Esther Maqueda.