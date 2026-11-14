Mabel Lozano relanza en Fical 'El proxeneta', la investigación sobre la trata que inspiró la serie 'El castillo'

La cineasta Mabel Lozano presenta 'El proxeneta' en Fical Literario. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cineasta y escritora Mabel Lozano ha presentado en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) una nueva edición de su bestseller 'El proxeneta', una investigación sobre las redes de explotación sexual que inspiró la serie 'El castillo', de Movistar Plus+.

La autora reconstruye en su obra el funcionamiento del negocio de la prostitución y la trata de mujeres con fines de explotación sexual a partir del testimonio de Miguel, conocido como 'el Músico'; un antiguo proxeneta que llegó a controlar importantes establecimientos de prostitución en España.

Según ha detallado durante el encuentro con el público en Fical Literario, el libro nació después de muchos años de trabajo contra la trata y de un encuentro con este hombre, que había colaborado con la Policía en la desarticulación de redes de explotación.

"Es la voz de los amos de la prostitución y la trata contando cómo se montó todo este circuito de explotación de mujeres", ha detallado Lozano, quien ha destacado el carácter inédito de una investigación que permitió conocer desde dentro la evolución de estas redes, sus mecanismos de captación y sus estructuras financieras.

Durante la presentación, también ha reflexionado sobre las circunstancias que conducían a las mujeres a situaciones de explotación. "Nadie nace vulnerable. La vulnerabilidad te la da todo lo que te rodea", ha señalado a la hora de referirse a factores como la pobreza, la desigualdad y la violencia.

Uno de los ejes centrales del encuentro ha sido la adaptación audiovisual de la obra. La cineasta ha explicado que había condicionado la venta de los derechos a participar en la coproducción y en el desarrollo de los guiones, con el objetivo de garantizar un tratamiento riguroso de la historia y evitar la romantización de los delincuentes o la revictimización de las mujeres.

La serie 'El castillo', creada por Isabel Peña y Eduardo Villanueva, y dirigida por Elena Martín Gimeno y Sandra Romero, ha contado con las interpretaciones de Raúl Arévalo, Omar Ayuso, Laia Marull y Valentina Vidal.

La creadora ha recoraddo que que el proyecto necesitó siete años de desarrollo y atravesó distintas dificultades antes de llegar a Movistar Plus+. No obstante, ha destacado la repercusión alcanzada por una producción que, según ha afirmado, se había convertido en uno de los grandes éxitos recientes de la plataforma.

Más allá de la adaptación cinematográfica, Lozano ha aprovechado el encuentro para reflexionar sobre las nuevas formas de captación y explotación sexual a través de las redes sociales así como sobre la normalización de plataformas digitales de contenido sexual y la falta de información entre los jóvenes acerca de los riesgos asociados a la difusión de imágenes íntimas.

En su intervención, ha valorado también la consolidación del festival como un referente cultural en la provincia y ha reafirmado el compromiso de la entidad con la promoción de la cultura y el apoyo a iniciativas como el certamen almeriense, que celebraba este año su 25 aniversario.