La marca gourmet 'Sabores Almería' participa en la Gastronomika de San Sebastián con cinco chefs

El diputado provincial Carlos Sánchez junto a chefs de Almería en la Gastronomika de San Sebastián. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca gourmet 'Sabores Almería' regresa a San Sebastián Gastronomika, que se celebra en el Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal de la ciudad vasca, desde este lunes y hasta el próximo miércoles con una muestra de las principales tendencias y desafíos de la alta cocina a nivel mundial.

'Sabores Almería' cuenta con expositor propio en este evento y la participación de cinco chefs de la asociación 'Almería Gastronómica' que a lo largo de cada jornada elaborarán diferentes degustaciones "con productos de la marca que deleitarán a los paladares más exigentes", según ha Diputación.

Entre las personalidades que han visitado el expositor almeriense se encuentran la chef Elena Arzak, del Restaurante Arzak de tres estrellas Michelín, o la coordinadora del evento, Ainhoa Velasco. Ambas han felicitado a la delegación almeriense por la propuesta y han alabado la "variedad y calidad" de los productos almerienses.

Los cocineros de la provincia que participan durante estos días con sus degustaciones en San Sebastián son Tolo Castillo, de Casa Rafael; Juan Ramón Sánchez, de Cervecería Brasería 4J; Ángel Hernández, de El Terrao; Juan Manuel Domínguez, jefe de cocina del Hotel Playadulce, y Rafa Rodríguez, de Gastronomy and Art.

Esta feria se centra de forma especial en profesionales de la restauración en general, a responsables de compras de hostelería y grandes superficies, distribuidores y, sobre todo, a cocineros.

El diputado provincial de Promoción Agroalimentaria, Comercio y Consumo, Carlos Sánchez, ha destacado que "'Sabores Almería' consolida su papel en esta feria como el stand revelación que más gusta a todos los visitantes".

"En la jornada inaugural de hoy se ha podido constatar ya que, además de contar con una muy buena ubicación, nuestra programación con degustaciones de todo tipo y productos a lo largo de toda la jornada hace que continuamente el público llene el espacio almeriense en San Sebastián", ha añadido.

Asimismo, ha valorado que "prestigiosos chefs" han tenido la oportunidad de visitar el estand en esta jornada y las sensaciones que les hacen llegar "son muy positivas". "Nuestros productos destacan por su sabor, calidad, versatilidad, originalidad e innovación", ha dicho Sánchez.

El objetivo es que los chefs de España y del resto del mundo conozcan cada vez más los productos gourmet de Almería y decidan incorporarlos a sus recetas. "Los chefs se convierten en los mejores prescriptores de la salud y calidad que se cultiva y exporta desde Almería", ha valorado.

Sánchez también ha elogiado el trabajo de los cinco chefs almerienses que "dan rienda suelta a su talento en este foro gastronómico" y ha asegurado que "tenemos la suerte de contar con los mejores productos y, también, con los mejores chefs que hacen que esos productos brillen todavía más a través de sus platos y elaboraciones".

"Es la tarjeta de presentación más eficaz que tenemos de la provincia de Almería, la de nuestros productos, empresas agroalimentarias y chefs que, junto al trabajo de Diputación en este gran proyecto que constituye 'Sabores Almería', nos estamos afianzando como una de las marcas gourmets provinciales más significativas y demandadas", ha recalcado.