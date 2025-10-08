La marca 'Sabores Almería' se consolida en San Sebastián Gastronomika con más de 6.000 degustaciones

Los chefs almerienses de la Asociación Almería Gastronómica durante una de las degustaciones en el estand de la marca 'Sabores Almería' en San Sebastián Gastronomika. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca gourmet 'Sabores Almería' ha confirmado las buenas sensaciones de los últimos años tras su participación en San Sebastián Gastronomika, una de las ferias de alta cocina más prestigiosas del mundo. Durante los tres días del evento, el estand de la Diputación Provincial ha recibido la visita de más de 2.000 personas diarias y ha ofrecido 6.000 degustaciones de productos elaborados por las empresas adheridas al sello.

La propuesta almeriense en San Sebastián se ha caracterizado, según ha indicado la institución provincial en una nota, por una "ininterrumpida programación de degustaciones, a cargo de cinco chefs de la tierra, que ha provocado que el espacio almeriense presentara un lleno absoluto durante toda la feria".

El público profesional que ha visitado el estand de 'Sabores Almería' ha tenido la oportunidad de disfrutar de un completo desayuno, una amplia gama de productos almerienses y diferentes pinchos creativos como tomate semideshidratado con crema de queso y albahaca, lingote de pimientos de Almería con anchoas y tourbillón de gamba roja con crema de tomate.

El diputado de Promoción Agroalimentaria de Almería, Carlos Sánchez, ha valorado la participación de 'Sabores Almería' en San Sebastián, donde, como ha manifestado, "estamos consiguiendo captar la atención de profesionales de alta cocina que cada vez valoran e incorporan con más frecuencia nuestros productos a sus recetas. Así nos lo han transmitido grandes chefs y, a su vez, representantes de grandes cadenas de distribución y restauración".

Asimismo, Sánchez ha destacado la dinámica y eficaz programación del estand de 'Sabores Almería' que, como ha apuntado, "nos ha permitido tener un flujo continuo de público que ha tenido la oportunidad de probar nuestros productos y elaboraciones de la mano de los cinco chefs de la Asociación Almería Gastronómica, que han dejado el pabellón culinario de nuestra tierra bien alto. Contamos con su talento y la máxima excelencia de los productos de las empresas de la marca y, con ellos, el éxito está asegurado".

Entre las personalidades que han visitado el estand almeriense se han encontrado la prestigiosa chef Elena Arzak, del restaurante Arzak --tres estrellas Michelin--, o la coordinadora del evento, Ainhoa Velasco. Ambas han felicitado a la delegación almeriense por la propuesta que se ha ofrecido en el estand y han alabado la variedad y calidad de los productos de la provincia de Almería.

Los cocineros de la provincia de la Asociación Almería Gastronómica que han participado durante estos días con sus degustaciones en el estand de 'Sabores Almería' en San Sebastián han sido Tolo Castillo, de Casa Rafael; Juan Ramón Sánchez, de Cervecería Brasería 4J; Ángel Hernández, de El Terrao; Juan Manuel Domínguez, jefe de cocina del Hotel Playadulce; y Rafa Rodríguez, de Gastronomy and Art.