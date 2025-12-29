La marca 'Sabores Almería' lanza cestas y cajas navideñas con productos gourmet de la provincia

Feria 'Sabores Almería'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La marca gourmet 'Sabores Almería' ha presentado su nueva propuesta de cajas y cestas con productos de la provincia adheridos a la firma que impulsa la Diputación Provincial como alternativa de obsequio para estas fiestas navideñas en las que la tienda del Paseo de Almería cumple un año y afronta la creación de un club para "premiar la fidelidad del consumidor y mejorar la experiencia de compra".

Las cajas y cestas suponen una opción de regalo "que combina excelencia, origen y variedad", toda vez que están "adaptadas a diferentes gustos y presupuestos", según ha explicado la institución provincial en una nota.

Esta iniciativa busca situar los productos almerienses "en el centro de las celebraciones" y convertirlos en la "mejor elección natural para compartir en familia, con amigos o en el ámbito profesional".

El diputado provincial de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, ha destacado que "el club 'Sabores Almería' supone un paso más en la evolución de la marca, porque no solo hablamos de productos excelentes, sino de una experiencia de compra cuidada, cercana y pensada para fidelizar a quienes confían en lo nuestro".

Asimismo, ha valorado las cestas y cajas navideñas, puesto que "permiten llevar a cualquier mesa el trabajo, la calidad y el talento de nuestros productores, convirtiendo cada regalo en una forma de apoyar a la provincia".

Sánchez ha subrayado que "el primer aniversario de la tienda y el crecimiento internacional de la marca confirman que 'Sabores Almería' es hoy una herramienta clave de promoción económica".

"Haber pasado de 26 a más de 40 empresas exportadoras en solo dos años demuestra que nuestros productos tienen capacidad para competir en mercados como Estados Unidos, Asia y Europa, sin perder su esencia ni su arraigo al territorio", ha estimado.

Así, el Club 'Sabores Almería' incorpora acciones específicas para reconocer y premiar a quienes eligen el sello de la marca gourmet. Con ello, se pretende reforzar el vínculo con el cliente y, a la vez, apoyar al sector productor de la provincia, impulsando el consumo de cercanía como motor económico.

UNA MARCA "CADA VEZ MÁS GLOBAL"

Además, el espacio gourmet 'Sabores Almería' en el Paseo de la ciudad cumple un año como espacio de promoción, venta y dinamización gastronómica en pleno corazón de la capital. Un punto de encuentro donde, además de la venta directa, se desarrollan presentaciones, degustaciones y acciones de impulso comercial.

En paralelo, la marca continúa reforzando su posición en el exterior a través de su presencia en algunos de los eventos gastronómicos más importantes del mundo: 'Sabores Almería' se ha consolidado especialmente en los mercados de Estados Unidos, Asia y Europa.

Actualmente, más de 40 empresas de la marca exportan, una cifra que evidencia el crecimiento del proyecto, ya que hace dos años eran 26 las compañías con presencia exportadora.

Además, 'Sabores Almería' mantiene durante todo el año una intensa actividad de promoción y apoyo a la comercialización, participando en ferias y eventos agroalimentarios de referencia tanto a nivel nacional como internacional, donde las empresas de la marca tienen la oportunidad de mostrar la calidad y diversidad de sus productos.

Estas acciones se complementan con misiones comerciales, encuentros profesionales, 'showcookings', presentaciones y campañas específicas de comunicación, que contribuyen a reforzar el posicionamiento de la marca, abrir nuevos mercados y consolidar a 'Sabores Almería' como un sello de garantía, innovación y excelencia del sector agroalimentario almeriense.

La Diputación de Almería está animando a la ciudadanía a descubrir las propuestas navideñas del Club y los lotes especiales disponibles en la tienda física (Paseo de Almería, 34) y en la tienda online www.saboresalmeria.store con el objetivo de "seguir acercando a más hogares la excelencia agroalimentaria de la provincia".