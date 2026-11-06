Más de 30 coches participan este fin de semana en la XXVI Ruta de Vehículos Antiguos de Almería

XXXVI Ruta de Vehículos Antiguos de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha recibido este viernes a los participantes de la XXXVI Ruta de Vehículos Antiguos, que organiza el Club de Vehículos Antiguos de Almería, en la que se involucran más de 30 coches históricos, algunos de los cuales se han expuesto en la calle Navarro Rodrigo.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, acompañado por el vicepresidente, Álvaro Izquierdo, ha sido el encargados de recibir a los conductores llegados de toda España junto al presidente del Club, José Juan Soria, y los miembros del comité organizador de esta cita.

En una nota, García Alcaina ha explicado que es un "orgullo" ver cómo la calle se convierte en un "museo al aire libre" ante la "impresionante comitiva de automóviles anteriores a 1940". "Contemplar reunidas estas máquinas es admirar verdaderas joyas sobre ruedas, testimonios vivos del ingenio mecánico y del patrimonio histórico de la automoción internacional", ha expresado.

El presidente ha valorado el compromiso de los participantes a la hora de "conservar, mantener y poner en valor estos vehículos", por lo que ha agradecido al Club de Vehículos Antiguos de Almería la "labor incansable" que realiza cada año para consolidar esta ruta como un "referente nacional".

Soria ha explicado, por su parte, que esta es una de las rutas de coches antiguos "más importantes de España", a la que acuden aficionados de todo el país y con marcas de referencia de los inicios de la automoción.

"Durante todo el recorrido realizamos exposiciones efímeras en cada municipio y, además, cada año mostramos a los participantes algunos de los rincones más bonitos de la costa de Almería, con lo que promocionamos la provincia", ha indicado.

Entre los asistentes a la exposición, como cada año, el alumnado del IES Los Ángeles, de los ciclos formativos de automoción. Más de 250 estudiantes procedentes del ciclo de grado medio de Carrocería, grado medio de Electromecánica y grado superior de Automoción, que han comprobado cómo eran los motores del origen de la automoción, y han compartido las experiencias con los propietarios de los coches de época.

OFRENDA A LA PATRONA

La 36º Ruta de Vehículos Antiguos de Almería tuvo su preámbulo en la noche de este jueves con la tradicional ofrenda floral a la patrona, la Virgen del Mar, y el encuentro con el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, Sandro Soler.

En la exposición en Almería se han mostrado modelos de marcas como Ford, Franklin, Rolls&Royce, Packard o Buick, así como un Vemorel de 1905, una histórica casa francesa de las más importantes de principios del siglo XX. El coche, con más de 125 años, se encuentra en perfecto estado de conservación y es propiedad del almeriense Pepe Moreno.

Hasta Almería se han desplazado con sus coches históricos aficionados de once provincias, entre ellas Madrid, Pontevedra, Vitoria, Cuenca, Alicante, Murcia, y distintos puntos de Andalucía, que descubrirán una provincia llena de atractivos en el plano turístico, gastronómico, deportivo y cultural.

Tras la exposición en la calle Navarro Rodrigo y la recepción en Diputación, la ruta ha marchado en esta primera etapa a Enix, donde les ha acompañado el alcalde, Álvaro Izquierdo, y han compartido el cariño de los vecinos. Por la tarde han regresado a Almería.

El rallye, que se celebra del 5 al 9 de noviembre, continua este sábado, en Alsolux y Terque, y completará la ruta el domingo con visita al poblado de Fort Bravo en Tabernas. El 5 y 9 son días de entrada y salida de los participantes. De nuevo los coches de época serán los protagonistas en las carreteras y municipios de la provincia este fin de semana, para disfrute de niños y mayores.