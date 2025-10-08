Más de 400 mayores de la Alpujarra celebran en Dalías el Día Internacional organizado por la Diputación de Almería

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, saluda los asistentes durante el acto de conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores celebrado en el Casino de Dalías. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

DALÍAS (ALMERÍA), 8 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Almería ha conmemorado el Día Internacional de las Personas Mayores con un gran acto en el Casino de Dalías en el que han participado más de 400 personas inscritas en los talleres de envejecimiento activo que la institución provincial desarrolla en la Alpujarra almeriense.

Los municipios representados en la celebración han sido Alcolea, Dalías, Balanegra, Bayárcal, Berja, Laujar de Andarax, Fondón y Paterna, según ha detallado la institución supramunicipal una nota.

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha explicado que "este día sirve para poner de relieve el gran trabajo que habéis llevado a cabo a lo largo de vuestra vida. Un trabajo que ha servido para levantar la tierra que hoy pisamos y que disfrutemos de una provincia llena de oportunidades".

"Porque vosotros habéis creado con vuestro esfuerzo y sacrificio las familias que constituyen la sociedad almeriense. Sois la memoria viva de una tierra que siempre ha convertido la adversidad en oportunidad y en cuyo éxito reside vuestra entrega y compromiso", ha señalado.

Del mismo modo, García ha destacado la "alta participación" de las personas mayores de la comarca en los talleres de envejecimiento activo, una actividad con la que, como ha señalado, "conseguís potenciar vuestra salud física, mental, emocional y social. En todas estas esferas se trabaja en los talleres con los objetivos de fortalecer vuestra autonomía y calidad de vida".

"Gracias por vuestra implicación y compromiso en este proyecto que nace para ofreceros una alternativa saludable para afrontar la apasionante etapa de la vida en la que os encontráis", ha añadido.

El presidente provincial ha mostrado el "firme compromiso" de la institución como "vuestra aliada incondicional, comprometida con cada proyecto que garantice una vida mejor a nuestros mayores. Porque a vosotros os lo debemos todo. Vuestra entrega y esfuerzo han forjado la gran provincia que hoy disfrutamos".

"Sois el inicio y la meta de todas las acciones que impulsamos desde el área de Bienestar Social de la Diputación en todos los municipios, porque sin vosotros nada de lo que hacemos tendría sentido", ha apostillado.

Por su parte, el alcalde de Dalías, Francisco Lirola, ha agradecido "el gran trabajo que se está realizando desde Diputación en apoyo a Dalías y a todos y cada uno de los municipios de la provincia, especialmente a los más pequeños, tanto en la gestión diaria como en inversiones y servicios desde cada una de las áreas del gobierno provincial".

"Este apoyo nos permite hacer encuentros como este y pone a nuestra disposición el área de Bienestar Social, que atiende a diario las necesidades de nuestros vecinos", ha subrayado Lirola.

SALUD FÍSICA Y MENTAL

Los talleres de envejecimiento activo tienen como principal finalidad prevenir el agravamiento de posibles situaciones de dependencia con actividades que promocionen la autonomía personal de las personas mayores de poblaciones menores de 20.000 habitantes.

Con el acto celebrado en Dalías, además de realizar una jornada de convivencia entre los inscritos de los diferentes municipios, se pretende "promocionar y afianzar los talleres que se llevarán a cabo este año y que tantos beneficios, tanto a nivel físico como psicológico, aportan a las personas que participan". En total, cerca de 3.000 personas mayores de 92 municipios de la provincia participan en esta iniciativa.