Concurso de migas de Enix (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 80 grupos van a participar en el VI Concurso de Migas de Enix (Almería), que se celebrará a partir del mediodía del próximo 21 de noviembre bajo el lema 'Las migas, nuestro patrimonio culinario'.

La jornada gastronómica, que ensalza la tradición de uno los platos más populares de la cocina almeriense, contará con música en directo y está abierta a los visitantes que acudan al municipio.

En una nota, el alcalde de Enix y diputado provincial, Álvaro Izquierdo, ha señalado la vinculación de la localidad con este plato, de modo que el encuentro "nos da la posibilidad de estrechar los lazos de Enix" y de "abrir las puertas del municipio a todas las personas".

Las puertas del recinto ubicado en la Plaza Buenavista se abrirán al público a partir de las 12,00 horas. Los grupos inscritos solo deben aportar su propia paila y utensilios de cocina, ya que la organización se encargará de facilitar el espacio de fuego y los ingredientes para la receta tradicional: harina, pimientos, pepinos, tomate, aceite, sal y ajos.

En anteriores, ediciones con un aforo similar, se llegaron a consumir más de 220 kilos de harina. El jurado encargado de fallar los premios de esta sexta edición valorará tanto el respeto a la elaboración tradicional del plato como la originalidad a la hora de prepararlo y presentarlo.

Desde la organización invitan a todos los almerienses, cuenten o no con plaza para participar en el concurso de cocina, a asistir y disfrutar de la jornada de convivencia.

Para amenizar el evento, se habilitará una barra con bebidas y tapas para el aperitivo. Además, el programa incluye cocina en directo, actuaciones musicales con diferentes grupos invitados y estilos como actual y flamenco y actividades lúdicas con castillos hinchables para los más pequeños.

Toda la información actualizada y las bases del evento se pueden consultar a través de la página web oficial de la iniciativa (migasenenix.es) y en los canales de comunicación del Ayuntamiento de Enix.

La actividad, organizada por el Ayuntamiento de Enix, cuenta con la colaboración institucional de la Diputación de Almería a través del área de Promoción Agroalimentaria y de la marca gourmet provincial 'Sabores Almería', además de la implicación de 'Costa de Almería' y de empresas como Incoal y Unica Group.