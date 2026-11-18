El director de Fical, Enrique Iznaola, posa junto al cartel del documental 'Enlorquecido: solo el misterio nos hace vivir', junto al cantaor Miguel Poveda. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cantaor Miguel Poveda ha presentado este miércoles en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) 'Enlorquecido: solo el misterio nos hace vivir', un documental sobre los lugares vinculados a Federico García Lorca que le llevó a recuperar una vivienda de Granada donde el poeta pasó parte de su adolescencia, convertida ahora en un centro cultural.

Durante una rueda de prensa en el Patio de Luces de la Diputación de Almería, Poveda ha explicado que el proyecto surgió de las imágenes que grababa con su móvil durante sus viajes para conocer los lugares relacionados con Lorca.

Lo que inicialmente iba a ser un complemento de sus discos acabó convertido en un documental de casi seis años de trabajo, codirigido con Manuel Huelva, con la participación de Alberto Conejero en el guion y la voz de Juan Echanove.

El artista ha revelado que, cuando el rodaje estaba prácticamente terminado, encontró un lugar donde Lorca había vivido durante su adolescencia. "En el rodaje encontré algo que me cambió para siempre", ha expresado.

El inmueble, que había albergado una peluquería, es ahora un espacio cultural donde "cambia el sonido de los secadores por lecturas de poesía y por actividades culturales".

Poveda ha defendido la necesidad de dar a conocer otras facetas del escritor, más allá de su asesinato y sus obras más populares. "Federico es un universo infinito e inabarcable", ha señalado, tras destacar su compromiso con el flamenco y el teatro.

El cantaor ha asegurado que conocer mejor la vida de Lorca también ha influido en su manera de entender el arte. "Mientras pueda y mientras tengamos libertad quiero reivindicar la cultura", ha manifestado.

Asimismo, ha celebrado la acogida de este documental "muy modesto y muy artesanal", que ha pasado por festivales como los de Málaga, Nueva York y Mar del Plata, y ha destacado la importancia de la música, especialmente de su adaptación del poema 'Alma ausente'.

'Enlorquecido: solo el misterio nos hace vivir', de 90 minutos de duración, participa en la nueva sección competitiva de documentales del Certamen Nacional de Largometrajes 'Ópera Prima' de Fical y se proyectará este miércoles a las 18,30 horas en el salón de actos de la Casa de las Mariposas de la capital almeriense.