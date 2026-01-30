La muestra 'Los carteles en la Transición 1975-1982' se podrá visitar hasta el 6 de marzo en la Diputación de Almería

Muestra sobre los carteles de la Transición en el Patio de Luces de la Diputación de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha inaugurado este viernes la exposición 'Los carteles en la Transición 1975 - 1982' en el Patios de Luces del Palacio Provincial; una muestra que se realiza con la participación de la Fundación Museos de Terque y que se podrá ver hasta el 6 de marzo.

El espacio recopila la esencia de los carteles de comunicación política y carácter reivindicativo que llenaron las fachadas de pueblos y ciudades hace más de 50 años, cuando la sociedad española se unió "para escribir juntos un futuro en democracia tras casi 40 años de dictadura", según ha explicado la Diputación en una nota.

La muestra da la posibilidad al público de realizar un "viaje emocional" al "espíritu de libertad" de aquel tiempo a través de una amplia selección de los más de 350 carteles y cerca de medio millar de documentos que los Museos de Terque guardan de este periodo.

"La propaganda política de la Transición tiene un valor especial, no solo por ser testimonio de un momento político concreto, sino porque supuso la recuperación del espacio público por sectores hasta entonces silenciados", han apuntado desde la institución.

La muestra se reparte en cinco espacios temáticos diferenciados mediante un recorrido dinámico. La mayor parte del fondo documental pertenece a Guillermo Verdejo, José Domingo Lentisco, Juan Miralles, Rafael García Siles, Alejandro Molins, Elena García o los fotógrafos José Juan Mullor y Pablo Juliá.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha valorado esta primera actividad junto con la Fundación, con la que se puede compartir el legado que atesoran los Museos de Terque.

El máximo representante de la institución ha apelado a la figura del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez para asegurar que los servidores públicos deben trabajar "para fomentar lo que nos une y no lo que nos separa".

"Creo que esta exposición va a servir para recordar a quienes hicieron grande España y que hoy, quienes nacimos después, tengamos la obligación de recordarlos y de agradecer el gran trabajo que hicieron", ha manifestado.

Por su parte, el presidente de la fundación, Alejandro Buendía, ha dado las gracias a los participantes en el proyecto y ha resaltado que la Fundación Museos de Terque posee uno de los fondos documentales de propaganda política y cartelería de la Transición más importantes de España.

"Todo este material es efímero y los jóvenes que lo recopilaron en su día tuvieron la capacidad de ver que en España y en sus vidas estaba ocurriendo algo transcendental para conservarlo. Esto es un ejemplo de lo que puede hacer la fundación. Un patrimonio hecho por gente de Almería que se va a disfrutar en toda la provincia", ha valorado.

De otro lado, el comisario de la muestra, Francisco Javier García, ha señalado que "el discurso expositivo da relevancia en el proceso de cambio democrático, tanto a la sociedad civil como a los partidos políticos. La muestra permite sumergirse en el periodo de la Transición Española, evocando el recuerdo de aquellos que la vivieron y permitiendo la profundización y la difusión de sus valores democráticos a todos los que heredamos Sus frutos, en forma de libertades y derechos".

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

El Patio de Luces del Palacio Provincial acogerá diferentes actividades complementarias como una conferencia a cargo de Gloria Román, doctora de la Universidad de Granada en el Área de Historia Contemporánea que disertará sobre la movilización de la sociedad civil durante el tardofranquismo y la Transición. Será el jueves 5 de febrero a las 19,30 horas con entrada libre hasta completar aforo.

La siguiente actividad tendrá lugar el jueves 19 de febrero a las 19,30 horas y consistirá en una mesa redonda moderada por Francisco Javier García Moreno con la intervención de Juan Miralles, José Domingo Lentisco, Alejandro Molins y Elena García, que conversarán sobre la época y la importancia del cartel como elemento de comunicación y persuasión.

Además de estos foros de debate y puntos de encuentro, la Diputación pone a disposición de las personas que lo deseen la posibilidad de visitar la muestra en visitas guiadas que se celebrarán los días 3, 10, 17 y 24 de febrero y el 3 de marzo a las 19,00 horas para un máximo de 20 visitantes. Es una actividad gratuita abierta también a centros educativos.

Las reservas se pueden realizar a través de los siguientes números de teléfono: 659237990 o 622342941. La exposición 'Los carteles en la Transición 1975 - 1982' se podrá visitar en el Patio de Luces de Diputación del 30 de enero al 6 de marzo de lunes a viernes de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas. El horario del sábado será de 10,00 a 15,00 horas.