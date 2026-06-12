El Murec ofrece en Almería el primer monográfico sobre María Moreno con casi 70 de sus obras hasta el 4 de octubre

En el centro, el artista Antonio López visita la exposición monográfica sobre su mujer María Moreno en el Murec. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) de Almería ha inaugurado este viernes la exposición 'María Moreno. Hacia la esencia de la luz' en la que se reúnen 69 obras de la artista junto con otras 13 de su esposo y maestro del realismo, Antonio López.

La muestra, abierta al público desde este sábado hasta el próximo 4 de octubre, representa la primera exposición dedicada de forma integral a la artista, fallecida en 2020 y considerada como pieza clave del denominado grupo de 'Los realistas de Madrid'.

Según ha explicado la Diputación de Almería en una nota, la exposición se compone de 50 pinturas y 19 dibujos que se contemplan con otras nueve pinturas de Antonio López, un dibujo, dos esculturas y una instalación en diferentes espacios del museo.

Así, la parte central se ubica en la sala del artesonado mudéjar, a la que se han añadido tres anexos: uno en la sala siete; otro en la zona baja de la escalera de Juan de Orea y otra parte, más íntima, en la sala de 'Farmacia', con obras de Antonio López centradas en el hogar de la pareja.

La exposición, llevada a cabo en colaboración entre la Diputación de Almería, la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino y la colaboración de Antonio López y su hija, María López Moreno, ha reunido las 82 piezas de las que se compone de 36 colecciones diferentes, 31 privadas y cinco de instituciones públicas perteneciendo 30 de ellas a España, 4 de Alemania y dos del Reino Unido.

Todo ello se traduce en "una muestra única y pionera" que abre al público general y "reivindica a María Moreno y su papel fundamental en la renovación del realismo español contemporáneo".

"TODO NACIÓ DE SU VIDA"

El artista Antonio López ha participado en la apertura de la muestra y ha hecho un breve repaso por la impronta artística de su mujer. "Cuando ves la pintura de María notas que es nacida de ella misma, no hay influencias. Todo nació de su vida. Para ella habría sido un sueño ver esto", ha comentado.

Satisfecho por cómo se ha realizado la muestra, López ha asegurado que "María tiene un lenguaje de la pintura tan alejado de lo preciosista que va directa al alma de las cosas", lo que le produce "mucha emoción". "Es un placer ver la exposición ya terminada, es una maravilla", ha añadido.

La muestra recorre la producción de la artista desde la década de 1950 hasta los inicios del siglo XXI, guiando al visitante a través de una búsqueda de la luz como herramienta mística y expresiva.

La primera de las cuatro secciones en la que se organiza se ha denominado 'Los afectos íntimos. María y Antonio', y se centra en sus obras tempranas en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y establece el diálogo de influencias mutuas con Antonio López.

La segunda parte, titulada 'Los espacios vividos', está dedicada a los interiores domésticos, que aunque carecen de figuras humanas "se caracterizan por una gran intensidad emocional, silencio y misterio". 'El misterio de la luz', como tercera pata de la muestra, revela su evolución hacia los exteriores con paisajes, calles y jardines.

Esta tercera parte más influenciada por la relación con Antonio López da paso a la fase final, llamada 'De la luz al objeto', la cual está centrada en sus bodegones y motivos florales cotidianos, trabajados con un profundo respeto hacia su belleza esencial

Las colecciones públicas a las que pertenecen las obras son: Colección BBVA, Colección Iberdrola, Colección Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco. Artium Museoa, Museo de Arte Contemporáneo de Madrid y Museo de Santa Cruz de Toledo. Ministerio de Cultura.

UNA MIRADA HACIA "LO ÍNTIMO Y COTIDIANO" El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha mostrado su reconocimiento a una autora "de enorme sensibilidad" y "con una privilegiada mirada para captar lo íntimo y cotidiano".

Así, ha incidido en su influencia a la hora de participar en el movimiento realista junto con otros artistas también representados con obras en la colección permanente del Murec.

Del mismo modo, ha valorado el legado de Moreno y su "trascendente papel". "Tantas veces olvidado y silenciado, María Moreno reivindica la capacidad creadora femenina que rompe estigmas y prejuicios", ha dicho antes de animar a vecinos y visitantes a visitar la exposición.

ITINERANCIA A GRANADA Y VALENCIA

Por su parte el patrono de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, Andrés García Ibáñez, ha confesado que esta es la exposición a la que ha puesto "más empeño personal y económico". "Nos ha exigido mucha dedicación y hemos logrado traer prácticamente toda su obra", ha dicho ante una muestra que viajará próximamente a Granada y a Valencia.

El comisario de la muestra, Juan Manuel Martín, confía en realzar la figura de la artista puesto que "institucionalmente no se le había prestado la atención merecida a pesar del éxito que tuvo". Asimismo, ha valorado su importancia para el museo "por su idiosincrasia, número de obras y la incorporación de Antonio como homenaje a su relación", lo que "ha sido todo un reto" que, además, ha permitido inaugurar una nueva línea de diseño en las exposiciones.