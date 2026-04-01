El Museo Casa Anita de Roquetas de Mar acoge hasta el 26 de abril la muestra 'Costa de Almería. Costa de Sal'

El presidente de la Diputación de Almería visita la muestra 'Costa de Almería. Costa de Sal'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 1 (EUROPA PRESS)

El Museo Casa Anita de Roquetas de Mar (Almería) acoge desde este miércoles y hasta el próximo 26 de abril la exposición impulsada por el IEA 'Costa de Almería. Costa de la Sal'.

Esta muestra, compuesta por 16 paneles explicativos, ofrece un "riguroso recorrido histórico y técnico" por las ocho explotaciones salineras que "han moldeado la economía y el paisaje del litoral desde hace milenios", según ha explicado la Diputación en una nota.

A través de enclaves como Roquetas de Mar o las salinas de Cabo de Gata, la muestra propone una visión que rescata "un patrimonio industrial único, desde sus posibles raíces romanas hasta su evolución científica". Con ella se da a conocer este "legado esencial" para comprender la cultura y el nombre de una costa "que ha vivido por y para el denominado 'oro blanco'".

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina y el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, junto a otros miembros de las corporaciones provincial y municipal, acompañados por el coordinador y autor de los textos de este proyecto, el miembro del IEA José Manuel López Martos, han recorrido la exposición para conocer los detalles sobre la captación de sal a lo largo de la historia.

García Alcaina ha afirmado que "el objetivo es reivindicar el nombre la provincia de Almería como 'costa de la sal' a modo de homenaje a nuestra historia milenaria vinculada a la obtención de este recurso".

Así, con la muestra "el público puede viajar, y hasta casi saborear, las diferentes explotaciones almerienses como las todavía activas en Cabo de Gata o el histórico gran complejo que tuvo Roquetas con San Rafael, Viejas y Cerrillos".

"La historia de las salinas no es solo industria, sino que representa la creatividad de nuestros antepasados para la creación de humedales. Unos espacios que hoy día constituyen una imprescindible naturaleza viva que se convierte en el hogar, en el valioso ecosistema, de la rica biodiversidad almeriense", ha valorado el presidente

Por su parte, el alcalde de Roquetas de Mar ha destacado que "la exposición pone en valor la relevancia de las ocho explotaciones salineras de Almería, una actividad que durante siglos fue clave para el desarrollo económico, social y territorial de nuestra tierra. En Roquetas de Mar, las salinas han sido mucho más que una actividad económica, han sido el origen mismo de nuestro municipio".

Amat ha recordado que Las Salinas de Roquetas, organizadas en complejos como las de Cerrillos, las Salinas Viejas y especialmente las de San Rafael, "llegaron a constituir un sistema productivo integrado que generó empleo, atrajo población y configuró el paisaje de nuestro litoral".

El comisario de la muestra ha señalado que la exposición busca "darle un sentido a las cosas". "Estamos acostumbrados a la información de las nuevas tecnologías pero nos falta información para interpretar el territorio. Por eso queríamos mostrar ese patrimonio, de dónde surge y de dónde venimos", ha añadido.

La exposición se puede visitar en el Museo Casa Anita, ubicado en la Plaza de la Constitución de Roquetas de Mar, hasta el 26 de abril. Los diferentes paneles informativos disponen de códigos QR que facilitan más información y más adelante la exposición se podrá ver en diferentes municipios. El horario de visita es de martes a viernes de 10,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas; sábados, domingos y festivos el horario es de 11,00 a 13,00 horas.