El Museo del Realismo Español de Almería expone 25 obras de jóvenes artistas hasta el 17 de enero

Presentación de la exposición del II Certamen de Jóvenes Artistas Realistas Españoles en el Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) de Almería acogerá desde este sábado 7 de noviembre y hasta el 17 de enero una exposición con las 25 obras seleccionadas en el II Certamen de Jóvenes Artistas Realistas Españoles.

Al certamen se han presentado 211 candidaturas de toda España, de las que el jurado ha seleccionado 21 obras de pintura, dibujo y otras técnicas y cuatro esculturas, según ha informado la institución provincial en una nota. La muestra se ha presentado este viernes en el museo en un acto en el que también se ha dado a conocer el fallo del jurado.

La vicepresidenta de la Diputación de Almería y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha destacado que con esta exposición "se abren las puertas a una muestra que conecta el presente con el futuro del arte en nuestro país" y ha explicado que el certamen busca "dar espacio y visibilidad a los creadores más jóvenes", de entre 18 y 35 años, que exploran el lenguaje del realismo y la figuración.

El Premio Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, dotado con 3.000 euros, ha recaído en Tomás Aguilar Rodríguez (Maracena, Granada, 1995) por 'Las chapas' (2026), un óleo sobre madera.

Por su parte, el Premio Diputación de Almería, también de 3.000 euros, ha distinguido a Eduardo Urdiales (Almería, 1998) por 'Lo que queda del día' (2026), una obra realizada con grafito, carboncillo y tinta china sobre papel fijado a tabla.

Asimismo, el jurado ha concedido cuatro menciones de honor a Lucía Agenjo (Fuenlabrada, Madrid, 2003), por 'La vestal' (2026), realizada en escayola; Lucía Amor (Piedralaves, Ávila, 1994), por 'Cruz' (2026), un óleo sobre cartón; Samuel M. Saucedo (Pozuelo de Calatrava, Ciudad Real, 1994), por '¡Que se cae!' (2022), elaborada con acrílico y carbón sobre lienzo, y Javier López Arenas (Madrid, 2000), por 'Autorretrato' (2025), un óleo sobre tabla.

Durante la presentación, el comisario Bienvenido Simón ha repasado las obras que integran la exposición y ha explicado sus "características técnicas y temáticas", mientras que Francisco Copado ha dado lectura al fallo del jurado.

El jurado ha estado presidido por el artista y presidente de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, Andrés García Ibáñez, y ha contado con Francisco Copado, conservador jefe del Murec; Bienvenido Simón Robles, comisario de la muestra y conservador del museo; Concha Ramos Yébenes, conservadora del Murec, y Alberto Sánchez López, técnico de la Diputación de Almería.

LAS 25 OBRAS SELECCIONADAS

Entre las obras seleccionadas figuran 'Fensiella', de Claudia y Sofía Gallart Satué y Romeo Gascón (Madrid); 'Judith?', de Miguel Ángel López Molina (Murcia); 'Baño', de Héctor Palacios Sanz (Madrid); 'Antes de todo esto', de David García Velázquez (Madrid), y 'Las dos ventanas', de Íñigo Martínez Magaz (Madrid).

En la exposición también podrán verse 'La luchadora', de Rocío Ugarte (Madrid); 'Facultad', de Rubén Moral Oria (Cantabria); 'Solo reman los suspiros', de María Rosa Cano Delgado (Granada); 'Cinta cian', de María García Pastor (Madrid), y 'Cuna de pino', de Lucía Franco Torreblanca (Madrid).

El museo exhibirá además 'Serotonina', de Mario Melero Jiménez (Granada); 'Implacable topia', de Miguel Nieto (Madrid); 'La abuela Paula durmiendo', de Paula Alicia de María Almazán (Madrid); 'Marisma tétrica', de Celia González Cabeza (León), y 'Anarchy in blue', de Ángela Gaite Álvarez (Asturias).

Otras obras seleccionadas son 'Calma', de Esther Ebale (Barcelona); 'Recorrido', de Sandra Malvar Tortajada (Guadalajara); 'Chupete amarillo', de Lucía Bermejo Almarcha (Madrid), y 'A raíz del viento', de Sergio Rocafort Giménez (Valencia).

A ellas se añaden las seis obras reconocidas por el jurado: 'Cruz', de Lucía (Lucía Amor) Gómez Moreno (Ávila); 'Las chapas', de Tomás Aguilar Rodríguez (Granada); 'La vestal', de Lucía Agenjo (Madrid); 'Que se cae', de Samuel Muñoz Saucedo (Ciudad Real); 'Lo que queda del día', de Eduardo Urdiales Manzanaro (Málaga), y 'Autorretrato', de Javier López Arenas (Madrid).

HORARIOS DE VISITA

La exposición podrá visitarse en el horario habitual del Murec, de martes a sábado, de 10,00 a 14,00 horas y de 16,30 a 20,30 horas, y los domingos de 10,00 a 15,00 horas, con entrada gratuita.

La entrada general al museo tiene un precio de cinco euros, aunque los domingos el acceso es gratuito. Los lunes permanecerá cerrado. Los interesados pueden consultar más información en la página web 'murecalmeria.es'.