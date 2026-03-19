Olula del Río (Almería) dotará de un carril-bici y de amplias aceras la Avenida del Almanzora

Presentación del proyecto para la renovación de la Avenida del Almanzora en Olula del Río (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Avenida del Almanzora de Olula del Río (Almería) va a transformarse mediante un proyecto de "humanización" que prevé el rediseño de la calzada para incluir un carril-bici de doble sentido, la ampliación de aceras y el uso de mezclas fonoabsorbentes para reducir el ruido.

La actuación forma parte de los proyectos incluidos en el Plan de Actuación Integrado (PAI) del Almanzora que ha gestionado la Diputación Provincial y que, con dos millones de euros cofinanciados al 85 por ciento con fondos Feder, prevé varias actuaciones en toda la comarca.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha acudido a la presentación del proyecto que "trata de priorizar al peatón y mejorar la calidad del aire, consolidando a Olula como el centro neurálgico de servicios de la comarca", según ha indicado la institución en una nota.

Acompañado por el alcalde de la localidad, Antonio Martínez Pascual, ha realizado una visita institucional para abordar proyectos clave para el futuro del municipio, entre ellos la mejora de la Plaza de la Cruz, cuyas obras ha visitado junto con concejales y los diputados de Captación de Fondos Europeos y del PFEA, José Juan Martínez y Matilde Díaz, respectivamente.

Los trabajos de la Plaza de la Cruz se ejecutan a través del Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) con una inversión anual de 100.000 euros, lo que permite generar más de 1.100 jornales en el municipio. La actuación en la plaza ha consistido en la renovación de pavimentos, vallado perimetral y la instalación de mobiliario urbano moderno, como balizas solares empotradas.

El PFEA propiciará durante esta anualidad más de 130.000 jornales en la provincia que repercutirán directamente en el fomento del empleo de los municipios más pequeños.

El presidente de Diputación ha resaltado la colaboración institucional para acometer "inversiones reales como el Bulevar de Cuesta Canela, la futura mejora de la Plaza San Pablo" o respaldar iniciativas como la Ciudad de la Cultura o la labor social de 'Ver de Olula'. "Quiero decir con firmeza que siempre estaremos a vuestro lado para seguir dibujando el futuro de esta gran comarca", ha añadido.

Por su parte, Martínez Pascual ha subrayado el papel que la institución provincial para ejecutar obras "transformadoras". "Gracias a Diputación estamos abordando grandes proyectos y obras, como el colector de saneamiento, de acceso, del bulevar, o los proyectos del PFEA", según ha enumerado.

VISITA A 'VER DE OLULA'

Los representantes de las respectivas instituciones han visitado además la asociación 'Ver de Olula', centro de referencia en el Valle del Almanzora que atiende a más de un centenar de niños con discapacidad. La Diputación mantiene su apoyo a esta entidad mediante la financiación del proyecto de logopedia que permite mejorar la calidad de vida de sus usuarios.

La jornada ha concluido en la Ciudad de la Cultura, donde se ha realizado una visita al Museo y se ha mantenido una reunión con la Fundación Ibáñez-Cosentino. La institución provincial ha apoyado de forma decidida esta infraestructura cultural desde 2011 y ha sido conjuntos museísticos referentes en toda Andalucía junto al Murec.