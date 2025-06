La ONCE entrega en Jaén los Premios Solidarios Andalucía 2025 a cinco referentes sociales andaluces por su labor

JAÉN 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El oftalmólogo almeriense Joaquín Fernández, el Hospital Universitario 'Nuestra Señora de Valme' de Sevilla, el programa 'La Tarde, aquí y ahora' de Canal Sur TV, la Federación Andaluza de Asociaciones de Familias de Acogida y Colaboradoras y el grupo empresarial andaluz Macrosad han recibido este martes los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Andalucía 2025, en una Gala celebrada en el Teatro Infanta Leonor de Jaén.

Los Premios Solidarios Grupo Social ONCE tienen la finalidad de reconocer y premiar a aquellas personas, entidades, instituciones, medios de comunicación y Administraciones que realizan una labor solidaria en su entorno de influencia procurando la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización y la autonomía personal y la accesibilidad universal.

En la Gala han participado la vicepresidenta de la ONCE, Imelda Fernández; el alcalde de Jaén, Julio Millán; el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Manuel Estrella; el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández; el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Paco Reyes, junto a representantes del ámbito político, social y económico de la sociedad jienense.

En sus palabras de bienvenida el alcalde de Jaén ha destacado que la ONCE es "una referencia de compromiso social y solidaridad en España". "El factor humano es más importante que los números y la competitividad", ha señalado, para valorar que "la ONCE hace más grande el concepto de responsabilidad social".

PREMIADOS

El Premio Solidarios de la categoría de Estamento de la Administración Pública lo ha recibido el Hospital Universitario de Valme de Sevilla por su apuesta de humanización asistencial en el ámbito materno infantil, a través de programas como 'La Cuna de los Abrazos' e 'Historias de Vida' que ayudan a hacer frente al duelo por una pérdida gestacional o neonatal.

En concreto, han recibido el premio la gerente del Hospital sevillano, Inmaculada Vázquez; la jefa de Servicio de Ginecología y Obstetricia, Rosa Ostos, y el jefe de Sección de Pediatría, Juan Diego Carmona, de manos del delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE, Isabel Viruet.

La gerente del hospital sevillano ha agradecido la distinción que ha interpretado como "un reconocimiento a la sanidad pública andaluza y al buen hacer y a la calidad asistencial que se realiza en el día a día". Además, ha indicado que el galardón también "es un aval a la transversalidad de lo que hacemos en el entorno de la humanización que es cuidar al paciente y a los familiares".

'La Cuna de los Abrazos', ha sido gestado por el Grupo de Trabajo Multidisciplinar de Duelo Perinatal del Área Sanitaria Sur de Sevilla para que las familias puedan despedirse de su bebé y afrontar el duelo por su pérdida. La donación de esta cuna procede de 'El Legado de Oliver', iniciativa emprendida por una pareja formada por Natalie Claytor y Manuel Moreno, que desde Chiclana la Frontera (Cádiz) la ofrecen a hospitales como gesto solidario tras la pérdida de su bebé en el año 2020.

En el apartado de Institución, Organización, Entidad, ONG, el ganador ha sido la Federación Andaluza de Asociaciones de Familias de Acogida y Colaboradoras por promover que haya más familias de acogida en Andalucía para dar soluciones a situaciones sociales muy difíciles y reconocer el esfuerzo, entrega y generosidad que realizan las familias acogedoras. El premio ha sido recogido por su presidenta, Rosario Morales, que le ha entregado el delegado del Gobierno de la Junta en Jaén, Jesús Manuel Estrella.

"El mejor sitio para crecer, para desarrollarse y emocionarse es una familia", ha manifestado en la entrega la presidenta de la Federación. "Ojalá hubiese una familia para cada niño", ha lamentado Morales. "Los niños necesitan un hogar para poder ser plenos", ha afirmado, para incidir en que "cosas tan cotidianas como un beso de buenas noches pueden hacer la diferencia en su desarrollo personal".

Esta entidad nace como evolución natural de la Plataforma Andaluza de Familias de Acogida. En torno a un manifiesto inicial las distintas Asociaciones constituidas en las ocho provincias andaluzas, comienzan un trabajo en equipo, culminando en la constitución de la Federación Andaluza desde la que representan, coordinan y dan apoyo a todas las Asociaciones integradas, con el fin de fortalecer la unión entre las distintas asociaciones existentes en Andalucía en este ámbito.

El Premio Solidarios en la categoría de Medio de Comunicación 2025 ha sido para el programa 'La Tarde aquí y ahora' de Canal Sur TV por haberse convertido en un referente de la televisión pública como espacio de lucha contra la soledad no deseada. El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha entregado el premio a Joaquín Guereñu, director general de Índalo y Media, productora del programa.

Su director y presentador, Juan y Medio, no ha podido asistir a la gala, pero ha enviado un vídeo en el que ha manifestado que es "un gran honor que se hayan acordado de nosotros", toda vez que ha confesado que el mismo ha vivido "en las carnes de mi familia lo que supone que la ONCE esté detrás, que te ayude, te instruya, te acompañe, te guíe". Así, ha valorado que la entidad "es un ejemplo para todo el planeta".

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, ha entregado el galardón en la categoría de Empresa al grupo andaluz Macrosad, por su trayectoria de más de treinta años de servicios de cuidado, salud y educación de las personas a lo largo de su ciclo vital y su fuerte compromiso ético por la intergeneracionalidad.

"Creemos que la sociedad tiene una asignatura pendiente con la visibilidad intergeneracional", ha afirmado el director general de Macrosad al recibir el premio. Rodríguez se ha referido a las familias como "un ejemplo de contacto mágico entre polos intergeneracionales, del que la sociedad debería tomar ejemplo y formar una verdadera comunidad". "La discriminación por edad es tan real como la de género o la racial", ha afirmado, al tiempo que ha reivindicado que "la convivencia sin barreras crea una belleza única".

Y en la categoría de Persona Física, el Solidarios 2025 lo ha recibido el doctor Joaquín Fernández por su trayectoria de compromiso activo en expediciones humanitarias en países de África y América Latina en el campo de la Oftalmología y su trabajo como investigador en el ámbito de la cirugía refractiva y cataratas. Así, ha recibido el galardón de manos de la vicepresidenta de la ONCE, Imelda Fernández.

Para Fernández recibir un premio de la ONCE es "un honor porque he aprendido todo lo que hace la ONCE por la baja visión en España". "Están a una altura mundial", ha asegurado, para revelar que su principal objetivo es que "fuera reconocida toda la labor que realiza la ONCE y lo que puede suponer para la gente que no siendo afiliada puede ayudarla en la baja visión".

"El Ministerio de Sanidad tiene que poner la visión en la ONCE para reconocer toda la labor que hace y toda esa experiencia que puede ayudar a toda la ciudadanía en España", ha añadido tras recibir el premio. El oftalmólogo almeriense ha considerado que "tenemos un sistema de salud público encomiable" y ha terminado advirtiendo de que "no sabemos el lujo que supone".

El Jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Andalucía 2025 lo han formado la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet, que ha ejercido como presidenta, el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez; el consejero general de la ONCE, Eugenio Prieto; el director general de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía, Pere Calbó; el presidente de Cáritas Andalucía, Francisco José Sánchez, y el director de Informativos Mediaset Andalucía, Jesús Martínez.