Los paisajes de Albox, Cantoria y Macael protagonizan el estreno de 'Calcinación' en el Festival de Cine de Almería

Integrantes del equipo de 'Calcinación' durante la presentación de la película en la XXIV edición del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El largometraje del director almeriense Luis Navarrete, 'Calcinación', ha puesto en valor los paisajes de la Comarca del Mármol en su estreno este martes en el marco de la XXIV edición del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), donde el cineasta y parte del equipo han destacado la "atmósfera auténtica" de Albox, Cantoria y Macael, escenarios del rodaje.

El filme, un thriller de carácter personal que aborda la depresión, ha llegado acompañado por sus intérpretes Javier Hernández, Vanessa Pámpano y Pablo Liñares, y por los productores Miguel Abuja y Pablo Gregorio, de Timber Film, junto al director del festival, Enrique Iznaola.

Navarrete ha explicado que ha vivido en Albox y que "cuando me vino la película pensé inmediatamente en rodar en esta tierra. Tiene mucha magia y la capacidad para capturar diferentes historias".

Sobre el enfoque del filme, ha señalado que "'Calcinación' es un thriller muy personal, que aborda el tema de la depresión. Es intensa y se cuenta de forma transparente y directa. Y es en parte autobiográfica".

El productor Pablo Gregorio ha afirmado que "nos enamoramos enseguida de los paisajes tan mágicos. En 'Calcinación' todo el paisaje es verdad. Ha sido increíble cómo nos han tratado. Es un escenario ideal para contar historias más íntimas", mientras que Pablo Liñares ha añadido que "el paisaje es una identidad propia dentro de la película. Si se hubiera rodado en Madrid o Barcelona sería otra película".

El protagonista, Javier Hernández, ha subrayado que esta cinta supone su primer papel principal: "Es mi primer protagonista, y ha sido un reto muy grande. El director vivió la historia en sus propias carnes, y se te tienen que encender los cinco sentidos". Ha indicado además que conocía a Navarrete desde hace tiempo y que el rodaje "ha sido un viaje al interior de su cabeza".

Por su parte, Vanessa Pámpano ha afirmado que "rodar Calcinación ha sido un regalo, sacarme de mi zona de confort", al tiempo que ha agradecido la seguridad transmitida por el director durante el trabajo. Gregorio ha señalado que "es la primera vez que he producido una película en la que no ha habido ningún problema durante los cinco días de rodaje".