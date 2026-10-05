El Parque Natural Sierra María-Los Vélez, en Almería, acogerá el sábado la XVII Ruta BTT del Jamón de María

Presentación de la XVII Ruta BTT del Jamón de María. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XVII Ruta BTT del Jamón de María se disputará el próximo sábado 10 de octubre desde las 9,00 horas en pleno Parque Natural Sierra María-Los Vélez; todo un clásico del BTT almeriense que "un año más será juez del circuito provincial con su imponente trazado".

Así lo ha trasladado en una nota la Diputación de Almería, que colabora con el Ayuntamiento de María en la organización de este evento que se incluye en las XCM Series Almería 2026.

El mismo día, el Ayuntamiento de María organiza también el Senderismo del Jamón de María 2026, una ruta no competitiva de 13,15 kilómetros por el Parque Natural Sierra María-Los Vélez.

En este caso, la salida será a las 9,30 horas desde el Área Recreativa de La Piza, con un tiempo máximo de cuatro horas para completar el recorrido, que estará debidamente señalizado.

Podrá participar cualquier persona mayor de 18 años, y también los mayores de 10 años con autorización firmada de su padre, madre o tutor legal, siempre acompañados de uno de ellos. La organización dispondrá de asistencia sanitaria y puestos de avituallamiento a lo largo del recorrido y en la línea de meta.

La salida de la Ruta BTT se dará desde el Área Recreativa de La Piza, con un recorrido íntegro por caminos y veredas sin tramos asfaltados. La ruta larga, de unos 50 kilómetros, accederá a la zona de La Alfahuara para adentrarse en el corazón del parque natural por la falda este del Cerro de Los Faces, con exigentes repechos como la subida a la Hoya de Las Vigas, Aduana Alta, Cerro Redondo y Vereda Alta, antes de afrontar la Cuesta de los Altos, ya a dos kilómetros de meta.

Habrá un punto de corte a las 12 horas en el kilómetro 30, de forma que quienes no lo superen a tiempo serán desviados a meta por la ruta corta, de 39,63 kilómetros. En la línea de meta, los ciclistas podrán degustar el jamón de la localidad y un arroz.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el jueves 8 de octubre a las 15,00 horas, o hasta agotar los 250 dorsales, con un precio de 20 euros para federados y 32 euros para no federados. Las primeras 150 inscripciones abonadas recibirán un maillot conmemorativo, y el resto, una camiseta.

La prueba está abierta a la categoría cicloturista y a las competitivas de cadete, júnior, sub23, élite y máster 30, 40, 50 y 60, con trofeo para los tres primeros clasificados de cada categoría, tanto masculina como femenina. Para más información e inscripción puede visitar la web www.andaluciaciclismo.com.

La diputada provincial de Deportes, Vida Saludable y Juventud, María Luisa Cruz, ha destacado que "el próximo 10 de octubre se disputará una gran prueba de ciclismo de montaña y también tendremos la modalidad de senderismo. Los ciclistas recorrerán veredas y caminos, y se adentrarán por las maravillas que ofrece el Parque Natural de María".

Cruz ha animado "a todos aquellos que aún no se hayan inscrito a que se apunten a esta magnífica actividad deportiva, en la que disfrutarán del deporte, del turismo, de la naturaleza y, por supuesto, de la gastronomía de la provincia de Almería".

Por su parte, la concejal Carmen Beteta ha animado también "a que aquellos que todavía se lo están pensando se animen y se inscriban". Beteta ha detallado que la prueba "cuenta con dos modalidades: una de bicicleta de montaña, con un recorrido de alrededor de 50 kilómetros que podrá optar también a la ruta corta, y la modalidad de senderismo, que cuenta con un recorrido de 13,15 kilómetros para aquellos que quieran disfrutar del entorno de la sierra de una manera diferente".

La concejal ha añadido que todos los inscritos, sea cual sea su modalidad, recibirán "la bolsa del corredor, que cuenta con un obsequio, ya sea un maillot o una camiseta, además de un ticket de un plato de jamón, un ticket de un plato de arroz y un sobre de lonchas de jamón, para que se lleven un recuerdo del municipio de María".

Beteta ha agradecido "a todos los voluntarios que han hecho posible esta edición y a todos los participantes que nos acompañarán el próximo sábado", y les ha emplazado a verse "en el Área Recreativa de La Piza".