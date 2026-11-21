La actriz Paula Echevarría posa junto a su estrella en el Paseo de la Fama de Almería, con motivo de la XXV edición del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). - EUROPA PRESS

ALMERÍA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actriz Paula Echevarría ha aprovechado este sábado el homenaje recibido en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) para reclamar la oportunidad de cambiar de registro tras una trayectoria marcada por los papeles dramáticos. "Voy de drama en drama y tiro porque me toca", ha bromeado.

La intérprete, que ha descubierto su estrella en el Paseo de la Fama de la ciudad, ha lanzado una petición a los productores españoles para que le ofrezcan algún papel cómico. "Por favor, soy muy simpática", ha señalado entre risas.

El comentario ha surgido durante la rueda de prensa previa al descubrimiento de su estrella, después de que la organización proyectara un vídeo con algunos de los momentos más destacados de sus más de dos décadas de carrera.

La proyección también le ha permitido reivindicar la que considera "la mejor profesión del mundo" y destacar todo lo aprendido de sus compañeros y de sí misma a lo largo de su carrera. "No hay nada en el mundo que me haga más feliz que mi trabajo", ha expresado.

La actriz ha reconocido que su popularidad más allá de la interpretación ha podido restar protagonismo en algunos momentos a su trabajo ante las cámaras. "La combinación de todo lo que hago es lo que hace lo que soy hoy. Y lo que soy hoy me encanta", ha manifestado.

Conocida por su participación en algunas de las series más populares de la televisión española, como 'El comisario', 'Gran Reserva' o 'Velvet', Echevarría también ha trabajado en películas como 'Luz de domingo', 'Sangre de mayo' y 'Ola de crímenes'. Su trayectoria más reciente incluye la serie 'A la deriva', por la que ha sido nominada en Fical como mejor actriz de drama.

Echevarría ha expresado su orgullo por compartir espacio en el Paseo de la Fama con actrices como Adriana Ugarte, Elena Anaya o Emma Suárez, a las que admira "profundamente". "No tengo nada, no tengo ni estrellas, ni calles, ni plazas ni nada", ha señalado ilusionada por este primer reconocimiento.

EL RECUERDO DE SU RODAJE EN EL DESIERTO DE TABERNAS

La relación de Echevarría con la provincia tiene uno de sus capítulos más destacados en 'Los nuestros 2', una serie rodada en 2018 en distintos escenarios almerienses que ha recordado con especial cariño pese a las exigencias de la producción.

"Me divertí muchísimo", ha asegurado al rememorar aquel rodaje, en el que interpretaba a una policía infiltrada en la ciudad siria de Raqa. Para recrear ese escenario, el equipo recurrió al Desierto de Tabernas. "Realmente el paisaje era todo", ha destacado.

Asimismo, la actriz ha recordado su paso por el barrio de Pescadería durante la grabación y ha destacado la importancia de los paisajes almerienses para aportar "tanta verdad" a la historia. "No sé de dónde hubiéramos sacado tanta verdad a la hora de poder hacer todo lo que teníamos que hacer", ha subrayado.

Echevarría recogerá el premio 'Almería, tierra de cine' en la gala de clausura, prevista a las 20,00 horas de este sábado en el Auditorio Maestro Padilla, como parte de los actos centrales del 25 aniversario de Fical, que también ha distinguido este año a Enrique Cerezo, Emma Suárez y al actor estadounidense Tom Berenger.